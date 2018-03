Landesbedienstete ausgezeichnet

LINZ. 33 ehemalige Landesbedienstete wurden für ihr Engagement für das Land und seine Menschen von Landeshauptmann Thomas Stelzer im Linzer Landhaus ausgezeichnet.

Das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielten Norbert Steinbacher, ehemaliger Geschäftsführer der OÖ Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH in Linz, und Kurt Voglhofer aus Leonding. Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ging an Alfred Grabner aus Gallneukirchen, früherer Leiter der Abteilung Personalverrechnung, den Linzer Wolfgang Lantschbauer, Abteilung Umweltschutz, und Amtsärztin Eva Wimbauer aus Linz. Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wurde Friederike Kathan aus Linz, Lehrerin an der LMS St. Georgen/Gusen verliehen.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich erhielten Gertrud Jetschgo aus Hörsching, LMS Leonding, und der Linzer Egon Staniek, ehemaliger Mitarbeiter der Abteilung Personalverrechnung.

