Kunstuniversität Linz: Modestudenten erstellen Kollektion mit 3D-Drucker

LINZ. Fashion and Technology heißt der Bachelor-Studiengang, mit dem in der Tabakfabrik neue Maßstäbe für die Ausbildung angehender Modeschöpfer und Designer gesetzt werden.

Auf rund 2000 Quadratmetern fertigen Studenten Kleidung aus teilweise selbst hergestellten Materialien. Bild: (Ines Thomsen)

Seit Herbst 2015 studieren mittlerweile insgesamt rund 50 Studenten aus 15 Ländern an der Linzer Kunstuniversität "Fashion and Technology". Auf rund 2000 Quadratmetern lernen die Modestudenten in der Tabakfabrik nicht nur das klassische Handwerk, sondern auch den Umgang mit innovativen Design- und Fabrikationstechniken. Das Bachelorstudium soll als Ausbildung für zeitgenössisches Modedesign mit Schwerpunkt Innovation und Technologie dienen.

Mode aus dem Drucker

Neben klassischen Handwerkstechniken – die Studenten erlernen das Stricken auf alten Strickmaschinen – wird der Umgang mit modernen Technologien forciert. Die Universität stellt dafür 3D Drucker, Lasercutter, ein Robotik-Labor und gängige Programme zur digitalen Schnitterstellung bereit. "Die Schnittentwicklung wird bei uns auch am Avatar generiert, nicht mehr ausschließlich klassisch am Papier konstruiert", so Institutsleiterin Christiane Luible-Bär. Erstsemestrige arbeiten aktuell an Blusen im Digitalprint. Höhersemestrige entwickeln beispielsweise Kleidung mit integriertem Mikrofon, welche sich optisch an das Gesagte anpassen kann, oder erstellen Kollektionsteile per 3D-Druck.

Auch Bürgermeister Klaus Luger zeigt sich erfreut über den Studiengang: "Das Studium am Innovationsstandort Tabakfabrik ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wohin Linz sich entwickeln soll. Neue gesellschaftliche Ansprüche an die Mode werden hier bereits vermittelt."

Plastik aus dem Labor

Viele Mode-Absolventen seien heute ohne Job, darum müsse man an neue Formen denken, so Abteilungsleiterin Ute Ploier. Gemeint ist damit unter anderem die Giga-Pixel-Fotografie, welche zur Unterstützung der Präsentationen genutzt wird. Man setzt aber auch verstärkt auf die Herstellung eigener Materialien wie etwa veganem Leder aus Kombuchapilzen oder Bio-Plastik, das im hauseigenen Labor produziert wird. "Nachhaltigkeit durch Technologie ist uns ein großes Anliegen. Wo es möglich ist, züchten wir die Textilien selbst", resümiert Ploier.

Dies ist nicht zuletzt dank Kooperationen mit dem Ars Electronica Center Linz und dem Linz Center of Mechatronics möglich. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Studierenden, den kompletten Prozess von der Faser bis zur Kollektion zu erlernen und selbstständig weiterzuentwickeln.

Internationalität

Der Studiengang ist in seiner Form einzigartig in Europa und erregt auch international Aufsehen. Zurzeit befindet sich ein Student in Zürich, wo sein Praktikum bei dem zeitgenössischen Label Vetements verlängert wurde. Andere konnten bereits bei Adidas, Puma oder Hussein Chalayan andocken. Ab Herbst 2018 ist auch ein Master-Studiengang für die Nachwuchsdesigner möglich, von dem Rektor Reinhard Kannonier überzeugt ist, dass er "wie eine Rakete starten" wird.

