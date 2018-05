Kritik an Linzer Stadtregierung: „Sehr schwach“

LINZ. Das Alkoholverbot auf dem Hessenplatz gilt seit heute und wird kontrolliert. Die Aufregung um die politischen Umstände der vorerst aufgeschobenen Erneuerung des Parks geht indes weiter.

Der Ordnungsdienst kontrolliert seit heute das Alkoholverbot, VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier muss auf die Erneuerung des Parks noch warten. Bild: VP Linz

„Die Stadtregierung liefert ein völlig unkoordiniertes, planloses Chaos“, übt Felix Eypeltauer in einer Reaktion auf die OÖN-Berichterstattung über Facebook Kritik an seinen Politiker-Kollegen in Linz. Der Gemeinderat der NEOS fragt: „Was soll das? Do your job!“ Lorenz Potocnik, ebenfalls für die NEOS im Gemeinderat, sprach von einer sehr schwachen Vorstellung der gesamten Stadtregierung.

Dass die SPÖ bis wenige Stunden vor dem Gemeinderat noch der geplanten Erneuerung des Parks am Hessenplatz ihre Zustimmung signalisiert hatte, um letztlich dann mit einem Abänderungsantrag der FPÖ zu stimmen und eben diese politische Zusage an die ÖVP zu brechen, wird in Linz vor allem in Kreisen der politisch Interessierten heftig diskutiert.

Die Formulierung in einer Aussendung von Gemeinderat Stefan Giegler, Fraktionsvorsitzender der Linzer SPÖ, ist so gesehen vielsagen. Die Umgestaltung des Hessenparks sei „dem Grund nach beschlossen, allerdings gut begründet von einer Mehrheit im Gemeinderat vertagt“ worden. Wenn Experten, wie von Giegler behauptet, der Stadtregierung noch „diese Woche“ geraten hätten, zuerst die Auswirkungen des beschlossenen Alkoholverbotes abzuwarten, bevor man den Park um mehr als 600.000 Euro restauriert, dann stellt sich die Frage, warum man dies den Befürwortern, vor allem der ÖVP um Grünreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier, nicht schon früher gesagt hat.

Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen jedenfalls ein buntes Meinungsbild. Neben der harschen Kritik an der SPÖ, stimmen manche auch der Einschätzung zu, zuerst die Auswirkungen des Alkoholverbotes abzuwarten, um dann zu entscheiden, ob es sinnvollerweise auch einen Umbau des Parkes geben muss. Andere wiederum sind ohnedies nicht besonders optimistisch. Weder ein umgebauter Park noch das Alkoholverbot werde das Problem nicht lösen, sondern nur verlagern, heißt es dann.

Eines steht aber fest: In den nächsten Wochen und Monaten wird wohl weiter heiß über das Thema an sich und die politische Begleitmusik dazu diskutiert werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema