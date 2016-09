Kinderbetreuung: Linz in Vorreiterrolle

LINZ. Laut Zahlen des Familienministeriums ist Oberösterreich, wie in den OÖN berichtet, Schlusslicht bei den Öffnungszeiten der Kindergärten, Krabbelstuben und Horte. Es gibt aber auch Ausnahmen: Steyr, Wels und Linz. In der Landeshauptstadt haben Kinderbetreuungseinrichtungen im Schnitt 10,5 Stunden pro Tag geöffnet.

Bild: Weihbold

"Bei der Kinderbetreuung ist Linz ein Benchmark für Oberösterreich", sagte Stadträtin Karin Hörzing (SP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Und das spricht gegen die aktuellen Entwicklungen im Land. Wie ausführlich berichtet ist Oberösterreich im Bundesländervergleich bei den Öffnungszeiten der Kindergärten und Krabbelstuben das Schlusslicht. Nur 26,3 Prozent aller Einrichtungen haben länger als neun Stundne pro Tag geöffnet.

Landeshauptmann Josef Pühringer (VP) sagte den OÖN gestern, dass der bundesweit letzte Platz zeige, dass den Oberösterreichern die Kinderbetreuung so wichtig sei, dass sie selber auch gerne die Aufgabe übernehmen und diese nicht nur in staatliche Hände legen.

Diese Aussage stieß Hörzing sauer auf: "Das zeigt mehr als deutlich, welches Steinzeitrollenbild der Landeshauptmann in Bezug auf Vereinbarkeit und Beruf hat". Ihrer Meinung nach sei Pühringer in dieser Hinsicht "noch nicht im dritten Jahrtausend angekommen".

Im Gegensatz zu anderen Kinderbetreuungseinrichtungen im Land sind die Linzer Krabbelstuben, Kindergärten und Horte 10,5 Stunden täglich ganzjährig geöffnet. Nur zwischen Weihnachten und Silvester sind die Betreuungsstätten für eine Woche geschlossen. Das sei aber "im Kinderbetreuungsgesetz geregelt." Zudem können Kinder in den Einrichtungen in der Linzer Reischekstraße, am Alendeplatz und im Schnitzlerweg bis 20 Uhr betreut werden. "Wir mussten auf die längeren und flexibleren Arbeitszeiten und die Wochenenddienste der Linzer reagieren", betonte Hörzing.

Gemeinsam mit Wels und Steyr liegt Linz an der Spitze der Landeswertung.

