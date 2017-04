Kann Steg heuer den Serien-Champion stürzen?

LINZ. Volleyball: Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer Schwab vor dem Finale gegen den 50-fachen Meister Sokol/Post.

Roland Schwab schwört seine Volleyball-Damen auf den Showdown ein. Bild: GEPA

Auch wenn die heißeste Phase der Damen-Volleyball-Meisterschaft erst am Samstag mit der Best-of-5-Finalserie gegen Serien-Champion Sokol/Post beginnt, laufen bei Askö Steg die Vorbereitungen auf die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

Die Linzerinnen haben die wichtigste Personalie unter Dach und Fach gebracht. Erfolgstrainer Roland Schwab – übrigens Bruder des Fußball-Nationalspielers Stefan Schwab (SK Rapid) – hat seinen Vertrag verlängert. "Ich freue mich, Linz-Steg in den Europacup führen zu dürfen. Das ist eine große Ehre und eine Auszeichnung für den Klub", betonte der Coach.

Den internationalen Startplatz haben sich die Oberösterreicherinnen mit dem Triumph über Graz im AVL-Semifinale (2:0-Siege) gesichert und dabei über weite Strecken ihre Stärken abgerufen. Nicht einmal der Verlust des Heimvorteils vermochte Steg aus der Bahn zu werfen. Der Verein musste nach Enns übersiedeln, weil die etatmäßige Heimstätte, das Peuerbach-Gymnasium, nicht die vorgeschriebene Hallenhöhe hat.

17 Siege in 20 Matches

Wer einen Lauf hat, der steckt solche Veränderungen weg. Die Linzerinnen haben von bis dato 20 Saisonmatches nicht weniger als 17 gewonnen. Mit so einer Bilanz wird sich selbst ein Top-Team wie Sokol/Post warm anziehen müssen.

Das hofft auch Manager Andreas Andretsch, der dem Salzburger Schwab den roten Teppich ausrollt: "Unter seiner Führung hat sich die Mannschaft sehr gut entwickelt, mit ihm können wir den nächsten Schritt gehen."

Sokol/Post lässt sich freilich nicht so einfach abschütteln. Allein die nackten Zahlen sind imposant. Die Wienerinnen haben 23 Mal in Folge die Meisterschaft gewonnen – und mittlerweile 50 Titel auf der Habenseite. Klar, dass Trainer Jirka Siller, brisanterweise zuvor bei Askö Steg unter Vertrag, diesen Erfolgslauf verlängern muss. "Ich will den Titel holen und die gute Jugendarbeit im Verein mit meiner Erfahrung unterstützen", sagt der gebürtige Tscheche, für den die finalen Begegnungen mit seinem Ex-Verein natürlich speziell sind. Das gilt klarerweise auch umgekehrt.

Je länger, umso besser

Die Endspiele mit Heimrecht wird Steg ebenfalls in Enns bestreiten. Fix ist vorerst ein Termin. Und zwar der 22. April (18.30 Uhr). Das Zwischenziel wird sein, zumindest ein zweites Duell vor den eigenen Fans zu ergattern. Das würde dann am 29. April (18 Uhr) über die Bühne gehen. "Für den Meistertitel braucht es drei Siege, wir werden uns nach Kräften wehren", verspricht Schwab. Nachsatz: "Eine längere Serie kommt uns sicher entgegen." Steg hat nämlich ein sehr junges Team. Beispiele gefällig? Sabina Kropf, Lara Brucker und Sophie Maass sind 18, Nikolina Maric ist 19, Sarah Berger 20 ...

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (344) · 10.04.2017 08:58 Uhr von Stahlstadtkind· 10.04.2017 08:58 Uhr Heuer sind die Postlerinnen fällig.

Steg holt den Titel ! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema