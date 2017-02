Jungunternehmerin lebt ihren Kindheitstraum

LEONDING. Stefanie Gerhofer, Chefin der Software-Firma Offisy, wurde als "Unternehmerin des Monats Februar" ausgezeichnet.

Stefanie Gerhofer lebt ihren Kindheitstraum vom Unternehmerinnen-Dasein in Leonding. Bild: Minarik

Schon als Kind war Stefanie Gerhofer klar, dass "ich irgendwann mein eigenes Unternehmen besitzen möchte". Seit 2011 arbeitet sie an der Realisierung ihres Kindheitstraumes, seit 2013 als Selbstständige. Dies alles geschah in kurzer Zeit so erfolgreich, dass sie nun von der Wirtschaftskammer Oberösterreich als "Unternehmerin des Monats Februar" ausgezeichnet wurde.

Tatkraft und Gründergeist würde Gerhofer, die in Leonding arbeitet, vereinen, begründete Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, die Auszeichnung. "Mit ihrem Software-Unternehmen Offisy konnte sie sich in einer stark männerdominierten Branche durchsetzen und innerhalb von drei Jahren mehr als 15.000 User generieren."

Ihre Software ist ein innovatives Produkt: ein Onlineassistent, der von der Terminbuchung bis zur Abrechnung alles vollautomatisch übernimmt.

Problemlöserin

Die Idee dazu kam Gerhofer schließlich im Jahr 2014. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihren Wunsch nach Selbstständigkeit mit einer klassischen Werbeagentur begonnen, erkannte aber rasch, dass "ich gerne ein Produkt entwickeln würde, das Probleme bei Kunden löst".

Die wohl aufregendste Zeit ihrer Selbstständigkeit erlebte die Unternehmerin im vergangenen Jahr mit ihrer kostenlosen Registrierkassenlösung (die OÖN haben darüber berichtet). "Innerhalb weniger Wochen hatten wir mehrere tausend Kunden", so die mittlerweile alleinige Geschäftsführerin von Offisy. Ihre beiden Co-Gründerinnen sind aus der Firma ausgestiegen.

In der Freizeit sucht die Frau, die "durchzuhalten" als eine ihrer Stärken bezeichnet, den Ausgleich im Sport, genießt es, "viel Zeit mit meinem zukünftigen Mann und mit meinen Geschwistern zu verbringen". Ihr Erfolgsgeheimnis kennt Gerhofer: "Positiv denken sowie Probleme aktiv angehen und lösen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema