Junge Frau schrie Sextäter in die Flucht

LINZ. Sexuell belästigt wurde eine 22-jährige Linzerin in der Nacht auf Samstag im Stiegenhaus ihres Wohnhauses.

Nach einem Lokalbesuch ließ sich junge Frau gegen 3:30 Uhr früh mit einem Taxi zu ihrer Wohnung in der Innenstadt chauffieren. Beim Aussteigen bemerkte die 22-Jährige in der Nähe des Hauses einen Schwarzafrikaner, der ihr zurief. Ohne darauf zu reagieren, ging die Frau in das Mehrparteienhaus. Dabei bemerkte sie nicht, dass der Mann ihr folgte.

Als sich die Linzerin im ersten Stock befand, packte der Täter sie von hinten, umklammerte sie und griff ihr zwischen die Beine. Da sich die 22-Jährige heftig wehrte und laut schrie, ließ der Mann von ihr los und floh aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die junge Frau blieb bei dem Angriff unverletzt. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos. Weitere Ermittlungen folgen.

