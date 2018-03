Jedes achte Kind bekam Hilfe von Fachkräften

LINZ. Exakt 33.162 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 19 Jahren leben aktuell in Linz. Der große Teil von ihnen führt ein großteils sorgenfreies Leben.

Bei manchen Familien kommt es jedoch aufgrund von Trennungen, Krankheiten oder psychischen Problemen der Eltern zu Schwierigkeiten, die ohne fremde Hilfe nicht gelöst werden können.

In diesem Fall steht die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Betroffenen zur Seite. Sie analysiert die Problemlage und bietet mit Sozialarbeitern Unterstützung an. Im Vorjahr sind in Summe 4264 Kinder und Jugendliche betreut worden, gab Sozialstadträtin Karin Hörzing (SP) gestern bekannt. Damit bekam knapp jeder achte Linzer Minderjährige und dessen Eltern Hilfe von Experten.

Außerdem mussten Sozialarbeiter 177 Vorfälle in 160 Familien mit 248 Kindern überprüfen, ob bei innerfamiliärer Gewalt Kinder mit- oder selbst betroffen waren. Hier half das Gewaltschutzzentrum.

