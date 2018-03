Jahrmarktgelände: Ist Linz reif für die (Donau-)Insel?

LINZ. Der mit 12.500 Euro dotierte Innovationspreis zur Zukunft des Jahrmarktgeländes Urfahr ist entschieden: Der erste Platz ging an die Idee einer Donau-Insel.

Das Siegerprojekt: Eine Insel in Urfahr Bild: Tp3 Architekten

Zum zweiten Mal hat die Neos-Gemeinderatsfraktion den „Linzer Innovationspreis für Stadtentwicklung“ ausgelobt. Im Mittelpunkt stand diesmal die Zukunft des Urfahranermarkt-Geländes. Aus 35 Einreichungen wurden drei Projekte aus dem insgesamt 12.500 Euro schweren Innovationspreis prämiert.

Platz eins für „Donau-Insel“

Der erste Platz ging dabei an die Idee einer Donau-Insel des Linzer Architekturbüros Tp3: Ein kleiner Nebenarm der Donau umspült das Gelände, fließt bis zu den Häusern heran und bilden dadurch auch einen sehr starken, aber nach wie vor offenen Raum. Andreas Henter von Tp3: „In Urfahr sollte ein einzigartiger, neuer Ort entstehen. Linz würde endlich an die Donau rücken. Und umgekehrt würde die Donau in die Stadt kommen. Ist der politische Wille da, wäre die Idee sehr realistisch und umsetzbar.“ „Das Projekt ist fantastisch und bringt unsere Stadt ans Wasser“, so Stadtentwickler und Neos-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik. Insbesondere die Spitze der schiffsförmigen Insel überzeugte die Jury.

Der zweite Platz ging an das Projekt „Linzer Labor“ von Hannah Kordes „Linz braucht ein zentral gelegenes Experimentierfeld, das entgegen der städtischen Verwertungslogik eine langfristige Nutzungsvielfalt ermöglicht. Hier probiert man gemeinsam Neues aus.“ sagt die junge Architekten und Aktivistin. „Die Vorstellung ist gewagt: Mitten in der Stadt tut sich ein wildes Labor auf, wo Hochhäuser neben Selbstbau-Hütten entstehen“, urteilt die Jury.

Das Projekt „Lendmark“ von Max Schwarzmüller landete auf dem dritten Platz.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema