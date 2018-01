Innovationspreis: 12.500 Euro für Ideen zum Urfahrmarkt

LINZ. Linzer Neos lassen sich kreative Vorschläge etwas kosten.

Für das Jahrmarktgelände werden innovative Ideen gesucht. Bild: Pertlwieser

Die Stadt Linz sucht auf ihrem Ideenportal "meinlinz.at" Ideen für die Neugestaltung des Urfahranermarkt-Geländes. Scharfe Kritik an der Plattform und deren Ausführung kommt nun von Neos-Linz-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik: "Die Linzer Bürger werden motiviert, dort ihre besten Ideen abzuliefern. Die Vorschläge verschwinden dann aber ohne Chance auf Verwirklichung in der Schublade." Schließlich habe Bürgermeister Klaus Luger (SP) angekündigt, dass die gesammelten Ideen nur als zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die Gemeinderäte dienen sollen, sagt Potocnik. Deshalb fehle "von einem ernst gemeinten Realisierungswillen jede Spur".

12.500 Euro für beste Idee

Um die Kreativität der Bürger zu honorieren, habe man sich seitens der Neos deswegen entschlossen, einen eigenen Innovationspreis für das 36.500 Quadratmeter große Areal auszuschreiben. Auf Grundlage internationaler Wettbewerbe werden die Einreichungen von einer vierköpfigen Jury, der unter anderem Wirtschaftspsychologe Franz Witzmann angehört, geprüft. Der Gewinner erhält 12.500 Euro. "Diesen Betrag nehmen wir von unserer Mandatarenförderung. Wir wollen zeigen, dass die Politik auch an sich selbst konsequent spart – oder das Geld sinnstiftend einsetzt", so Neos-Linz-Finanzsprecher Felix Eypeltauer. Zudem sollen die zukunftsträchtigsten Konzepte für das Areal an der Donaulände als Antrag in den Gemeinderat eingebracht werden.

Seriöse Grundlagen

Von der Stadt Linz wünsche man sich vor allem seriöse Grundlagen für die Ideenfindung. Um innovativen Bürgern Wertschätzung entgegenzubringen, brauche es eine Verpflichtung zur Ausstellung und Honorierung der besten Einreichungen. Konkret stellt sich Lorenz Potocnik ein Format ähnlich eines Architekturwettbewerbes vor: "Die Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, was mit den Ergebnissen passiert. Oberflächliche Aussendungen reichen nicht."

Mit dem Innovationspreis wollen die Neos bewusst das innovative Denken über den Standort anheizen. Aufgrund reger Rückmeldungen wurde die Abgabefrist bis 28. Februar verlängert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema