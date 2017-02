In die Stadt der Kreativen flossen 1,5 Millionen Euro

LINZ. Creative Region holte viele Fördermittel nach Linz.

Die Kreativwirtschaft des Landes kann sich sehen lassen. Als Indiz dafür sieht Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer jene 1,5 Millionen Euro an Bundesförderung an, die 2016 für 14 Projekte nach Oberösterreich geholt werden konnten. Verantwortlich dafür ist die "Creative Region Linz & Upper Austria", die seit 2012 Kreative bei der Umsetzung ihrer Ideen berät.

"Linz ist heute nach Wien der bedeutendste Netzwerkknoten der Kreativen in Österreich", sagt Geschäftsführer Patrick Bartos. Bis zu 200 Einzelberatungen werden vom vierköpfigen Kernteam der "Creative Region" pro Jahr geboten, dazu kommen Workshops, Präsentationen und Projekte, wie die Unterstützung von drei Designerinnen, die im Jänner in Paris bei der wichtigsten Messe für Wohnaccessoires internationale Kontakte knüpfen sowie jede Menge Erfahrungen und Geschäfte machen konnten.

Für die Designerinnen Christine Hechinger, Christine Mittermayr und Klara Schuster war Paris, wie berichtet, die Reise wert. Beim Blick auf das Angebot bei der "Maison & Objet" war den Frauen klar, dass man auffallen muss, sich nur abheben kann, wenn man anders ist.

Welche schöpferische Kraft in den Kreativen des Landes steckt, wollen Lang-Mayerhofer und Bartos stärker unter die Menschen bringen. Dafür wird Ende Juni das Forum "Creative Industries" dienen, bei dem sich Studios und Werkstätten für Interessierte öffnen werden. Und 2018 steht die Eröffnung der neuen Schaltzentrale von "Creative Region" in der Tabakfabrik an. Dann sei man endlich am richtigen Ort, nämlich mitten im Geschehen, so Bartos.

