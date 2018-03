In der Linzer Akten-Affäre sind weiter Fragen offen

LINZ. Einige Punkte konnten geklärt werden, aber es bleiben weiterhin viele Fragen offen.

So könnte das Kurz-Resümee der gestrigen Sitzung des Kontrollausschusses der Stadt Linz lauten. Der von der Stadt Linz in der Akten-Affäre beauftragte Rechtsanwalt Wolfgang Denkmair war, wie berichtet, erneut in den Ausschuss eingeladen worden.

Klar ist nun zum Beispiel, warum sich der Anwalt und das Kontrollamt einzelne Fälle angesehen haben. Es handelt sich dabei um Akten, in denen von der Stadt Linz überhaupt keine Handlungen gesetzt worden waren. Insgesamt 582 solcher Akten soll es geben. Die Frage war, ob aus diesem Nicht-Handeln möglicherweise noch weitere Anschuldigungen an die Stadt zu erwarten sein würden.

Warten auf Kontrollamtsbericht

Für Ursula Roschger, Klubobfrau der Grünen und stellvertretende Vorsitzende des Kontrollausschusses, die gestern den in Wien verhinderten Felix Eypeltauer (Neos) ersetzt hat, sind einige Punkte geklärt worden. Allerdings sind weiterhin viele Fragen im Zusammenhang mit der Akten-Affäre noch unbeantwortet geblieben.

Daher wird jetzt von Roschger, Eypeltauer und VP-Klubobmann Martin Hajart auf den Kontrollamtsbericht gewartet, der in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll. Darin sollten Antworten zu finden sein. (rgr)

