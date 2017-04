Im Vinzenzstüberl in Linz bleibt niemand allein

LINZ. Die Einrichtung der Barmherzigen Schwestern besteht seit 19 Jahren – Obdachlosenseelsorge ist neu im Angebot.

Anlaufstelle Vinzenzstüberl: Sr. Tarcisia und Obdachlosenseelsorger Helmut Eder (r.) sind hier aktiv. Bild: Ordensklinikum/Herbe

Sie sind da für jene, denen unsere Gesellschaft oft keine Würde mehr zugesteht. Seit 19 Jahren leisten Schwester Tarcisia Valtingoer als Leiterin und ihr Team im Vinzenzstüberl des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern wertvolle Arbeit für Menschen in Not.

Bis zu 180 unfreiwillige Gäste sind täglich im Vinzenzstüberl anzutreffen. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, kein Zuhause haben, oft mit Alkoholproblemen kämpfen oder nach Krisen nicht mehr den Weg zurück ins Leben finden.

Rat und Tat sind gefragt, wenn es um warmes Essen, medizinische Betreuung, Körperpflege oder Kleidungsausgabe geht. Neu im Angebot: Nach einer Probephase gibt es nun auch Hilfe für die Seele und Begleitung auf dem letzten Weg: die Obdachlosenseelsorge.

"Es sind manch schwierige Zeitgenossen unter unseren Gästen. Aber jeder davon ist ein Mensch. Und jeder Mensch hat ein Recht auf jemanden, der ihm zuhört, Trost spendet, ihn als Person annimmt. Diese Würde macht uns erst vom Lebewesen zum Menschen", sagt Schwester Tarcisia. Ein prägendes Erlebnis ließ sie für "ihre Kunden" aktiv werden. "Ich war mehrmals auf Begräbnissen von Menschen, die oft jahrelang hier im Vinzenz–stüberl zu Gast waren. Immer wieder hat mich entsetzt, wie trost- und würdelos selbst der letzte Akt eines schon belasteten Lebens abläuft. Ich wollte das unbedingt ändern", erzählt die Ordensfrau.

Allein unter den Besuchern ihrer Einrichtung versterben etwa zwölf bis 15 der ihr bekannten Obdachlosen jährlich, etwa ein Viertel davon nimmt sich das Leben. Gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin, Michaela Haunold von der Caritas, fand sie im Dekanat Linz Unterstützer. Auch dort war das Problem, dass viele Verstorbene keine Angehörigen haben oder oft keine Brücken mehr zu Familie und Freunden bestehen, nur allzu gut bekannt.

Viel Nachfrage nach Gesprächen

So wurde ein Projekt initiiert, für das mit dem Theologen Helmut Eder auch ein erfahrener Obdachlosenseelsorger gefunden wurde. Seit einem halben Jahr ist dieser nun schon in der Wärmestube der Caritas, im Of(f)enstüberl, beim HELPmobil und an anderen Obdachlosenhotspots aktiv. Jeder Montagnachmittag gehört den Menschen im Vinzenzstüberl. "Die Nachfrage nach Gesprächen ist groß", sagt Eder.

So wurde nun auch für die Armenbegräbnisse ein würdiger Rahmen gefunden. Im Vinzenzstüberl werden die Besucher übrigens täglich registriert. So fällt es schnell auf, wenn Stammgäste plötzlich nicht mehr erscheinen. Schwester Tarcisia beginnt dann nachzuforschen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema