"Im Vinzenzstüberl hab’ ich eine Familie gefunden"

LINZ. Schwester Tarcisia Valtingoier bereitet zu Weihnachten für Obdachlose und Bedürftige ein besonderes Fest vor.

Essen, Bescherung und Mettenbesuch: Karl und Elisabeth werden mit Schwester Tarcisia im Vinzenzstüberl Weihnachten feiern. Bild: Prechtl

Weißes Kopftuch, graue Schwesterntracht und unermüdlich im Einsatz für andere – so kennen und schätzen die Bedürftigen in Linz "ihre" Schwester Tarcisia Valtingoier. "Gerade der Advent ist im Vinzenzstüberl keine einfache Zeit. Die Erinnerung an früher und das Bewusstsein, nicht mit der Familie feiern zu können, macht viele aggressiv", sagt sie über die Bedeutung von Weihnachten. Die 67-Jährige weiß, wovon sie spricht. Schließlich ist die gebürtige Burgenländerin seit 16 Jahren in Linz im Dienste der Bedürftigen tätig. Und macht das Weihnachtsfest im Vinzenzstüberl für Obdachlose jedes Jahr zu etwas Besonderem.

Jemanden zum Reden haben

Am Vormittag des Heiligen Abends gibt es von acht bis zwölf Uhr Frühstück. Danach ist in der Herrenstraße ein gemütliches Beisammensein mit Weihnachtskeksen angesagt. Am 24. Dezember geht es im Vinzenzstüberl, das die Barmherzigen Schwestern betreiben, immer ein wenig ruhiger zu, da die Möglichkeiten für Bedürftige an diesem Tag vielfältig sind. "An die 15 Personen kommen aber sicher vorbei, und dann besuchen wir um 20.30 Uhr gemeinsam die Mette", sagt Schwester Tarcisia.

Am Christtag werden rund 120 Menschen im Vinzenzstüberl versorgt, und weil zu Weihnachten die Bescherung nicht fehlen darf, bekommt jeder Obdachlose einen warmen Kapuzenpullover.

Auch Elisabeth schaut zu Weihnachten gern im Vinzenzstüberl vorbei. "Schließlich habe ich hier wieder eine Familie gefunden." Besonders beeindruckt ist die Obdachlose stets von Schwester Tarcisia: "Sie setzt sich für alle ein. Ein ganz besonderer Mensch."

Alkohol- und Drogensucht, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Trennung: Schwester Tarcisia kennt die Gründe, warum Menschen auf der Straße leben. "Die Zahl der Bedürftigen ist in den vergangenen Jahren angestiegen", sagt sie. Vor allem viele Ältere kämen her. Neben Kleidung und einer warmen Mahlzeit sind diese Menschen auf der Suche nach Gesellschaft. "Niemand kann etwas für sein Schicksal", sagt die 67-Jährige. Die Lebensumstände haben die Menschen dahin gebracht. Das Vinzenzstüberl versucht zu helfen, indem es seinen Besuchern die bestmögliche Versorgung bietet, die weit über Essensausgabe und eine Waschgelegenheit hinausgeht: Ein Arzt hält eine regelmäßige Sprechstunde ab, und die wöchentlichen Besuche von einer Friseurin und einer Fußpflegerin erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Seit vier Jahren wird zudem ein kostenloser Deutschkurs angeboten.

Dass sie trotz aller Bemühungen nicht jedem helfen kann, weiß die 67-Jährige. Es gäbe kein Jahr ohne die Nachricht, dass jemand sich das Leben genommen habe. "Manchmal tut es den Leuten aber schon unsagbar gut, wenn man sich einfach nur mit ihnen unterhält", sagt die zierliche Frau. "Und ich bete jeden Tag für sie. Das ist schließlich meine Aufgabe."

Eifrige Spendensammler

Das Vinzenzstüberl unterstützten Schüler des Stiftsgymnasiums Wilhering: Vor Weihnachten sammelten die Jugendlichen derart viele Kekse, Süßigkeiten und Hygieneartikel, dass ein ganzes Auto mit den Weihnachtsgeschenken für die Obdachlosen angefüllt werden konnte.

260 Pakete schnürten Schüler der HLW in Linz-Auhof für die Aktion „Christkind in der Schuhschachtel“. In die Pakete packten sie unter anderem Schul- und Hygieneartikel, Kleidung sowie Spielsachen. Sie wurden bei einer Adventfeier an die Organisatoren übergeben.

