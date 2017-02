Im Musikhaus Danner lebt Pirngruber-Geist weiter

LINZ. Drei Mitarbeiter in Harrachstraße "übersiedelt".

Nach 111 Jahren ist "der Pirngruber" in Linz Geschichte: Chefin Johanna Pirngruber ging in Pension, in das Geschäft zieht ein A1-Shop ein. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Ein ordentlicher Nahversorger mit Musikalien zum Angreifen gehört für mich in jeder Stadt dazu", sagt Karl Danner vom gleichnamigen Musikgeschäft. Nachdem das Kulturkaufhaus Pirngruber Anfang Jänner zugesperrt hat (die OÖNachrichten haben berichtet), haben drei der langjährigen Mitarbeiterinnen des Traditionsgeschäfts einen neuen Arbeitsplatz in seinem Betrieb gefunden. Seit 1. Februar sind sie in der Harrachstraße beschäftigt – nicht einmal 500 Meter von der alten Wirkungsstätte entfernt.

Johanna Pirngruber freut sich über das Engagement von Danner. "Dadurch bin ich noch beruhigter in Pension gegangen, weil der Pirngruber-Geist nicht ganz verschwindet, sondern jetzt in der Harrachstraße etwas weiter lebt."

Notenauswahl wurde ausgebaut

"Pirngruber war noch ein Unternehmen der alten Schule, mit einer großen Tradition", sagt Danner. Wenn ein Betrieb, den es schon so lange gibt, schließe, würde ein riesiger Wissensschatz verloren gehen. Darum hat Danner sich entschlossen, in seinem für den Verkauf und die Reparatur von Musikinstrumenten bekannten Unternehmen das Angebot an Notenbüchern auszuweiten. Durch den Umbau der Räumlichkeiten wurde Platz für rund 10.000 Notenhefte geschaffen, die musikinteressierten Kunden von drei von "Pirngruber" bekannten Gesichtern erwerben können. Somit sind bei "Danner", das 1989 als Ein-Mann-Unternehmen gegründet wurde, nun 16 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Geschäftsführer ist vor allem über die viele Erfahrung, die die drei neuen Angestellten mitbringen, erfreut: "Ein Deckblatt im Internet anzuschauen bringt wenig. Noten wollen durchgeblättert werden, auch, um immer wieder Neues zu entdecken."

Und Pirngruber? Ihr wird nicht fad in der Pension. Da gibt es Enkelkinder, betagte Eltern, aber auch die Lust darauf, Bücher zu lesen und CDs zu hören und "einfach Zeit für mich zu haben".

Mehr zum Thema