"Ich mache weiter, bis ich einen richtigen Wirt finde"

KLEINMÜNCHEN. Restaurant Löwenfeld in Kleinmünchen bleibt österreichisch.

Löwenfeld-Wirtsleute Monika und Ludwig Hennerbichler bleiben vorerst. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Gemeldet haben sich viele, aber es war nicht der Richtige dabei", seufzt Ludwig Hennerbichler, der langjährige Betreiber des Traditionsgasthauses Löwenfeld neben dem Schießstand in Kleinmünchen. Der Wirt und Küchenchef könnte schon längst in Pension gehen. Dass er es nicht macht, liegt am fehlenden Nachfolger. Denn Hennerbichler, der das Lokal mit Gattin Monika seit Jahrzehnten führt, nimmt nicht irgendeinen Nachfolger.

Ein "Italiener" soll das Traditionshaus mit viel Geschichte nicht werden. Ebenso wenig sollen Cevapcici die Speisekarte dominieren, und Kebab schon gar nicht. Asiaten hätten sich auch gemeldet. Doch Hennerbichler kann und will "seinen" Schützen Fisch süßsauer nicht antun.

"Sicher kein China-Restaurant"

"Ich mache so lange weiter, bis ich den passenden Nachfolger gefunden habe. Das Löwenfeld wird weiter gehobene österreichische Küche bieten", sagt der Gastronom mit Leib und Seele.

Im Löwenfeld in der Wiener Straße 441, benannt nach dem Textilindustriellen Wilhelm Löwenfeld, sind nebst Schützen und vielen Stammgästen auch illustre Promis zu Gast, darunter Showmaster Frank Elstner.

Auch als Lehrlingsausbildner ist Hennerbichler begehrt. Nicht wenige, die durch seine Schule gingen, heimsten Preise ein und wurden bis in die Golfstaaten abengagiert.

Etwas versteckt im Wald links kurz vor der Ebelsberger Brücke gelegen, wird "im Löwenfeld" somit auch weiterhin Altwiener Rostbraten und Schweinsfilet mit Gorgonzola-Sauce aufgetischt werden. Auch an einem Schweinsbraten soll es nicht fehlen. Denn die Schützengäste kommen von nah und fern. "Es wird sich doch ein junger oder auch ein älterer Gastronom finden, der noch arbeiten will und gut aufkochen kann", sagt Hennerbichler. Bis dorthin macht er, kürzlich in der Wirtschaftskammer als Wirt für 35 Jahre Selbstständigkeit geehrt, weiter.

Das Löwenfeld ist eines der wenigen Lokale im Großraum Linz, das auch auch Sonntagmittag offen ist. "Man darf halt die Arbeit nicht scheuen", sagen die Hennerbichlers und schauen gar nicht wie angehende Pensionisten aus.

