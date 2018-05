Hörzing schließt Bau weiterer Seniorenheime nicht aus

LINZ. Für den Betreuungsbedarf von demenzkranken Personen sieht sich die Stadt Linz vorerst gerüstet. Weil aber die Zahl der Demenzkranken stetig steigt, schließt Sozialreferentin Karin Hörzing den Bau weiterer Einrichtungen in den kommenden Jahren nicht aus.

In Wels warten mit gestrigem Tag elf Senioren auf einen Platz in einem Welser Pflegeheim. Bild: OON

Von den 2000 Menschen, die derzeit in den zehn städtischen Einrichtungen betreut würden, seien zwischen 70 bis 80 Prozent an Demenz erkrankt, sagte gestern Sozialreferentin Karin Hörzing (SP) bei einer Pressekonferenz.

Bau weiterer Einrichtungen

Nachdem aber die Zahl der dementen Älteren in der Zukunft weiter ansteigen wird – in Österreich gebe es derzeit rund 130.000 erkrankte Personen – will Hörzing den Bau weiterer Seniorenzentren in den kommenden Jahren nicht kategorisch ausschließen, wie sie sagt. „Die Bevölkerungsprognosen für Linz sagen bei den über 60-jährigen Personen, die heute einen Anteil von etwa einem Viertel an der Stadtbevölkerung ausmachen, einen Anstieg bis 2025 um 17 Prozent voraus“, sagte Vizebürgermeisterin Hörzing. Für das Jahr 2019 sei daher eine neue Bedarfserhebung durch die Linzer Stadtforschung geplant. Voraussetzung dafür sei, dass erste Daten über die Auswirkungen der Abschaffung des Pflegeregresses vorliegen. Der gleichzeitig notwendige Ausbau der Mobilen Dienste sei dabei aber unbestritten.

In den Betreuungseinrichtungen werde darauf Wert gelegt, auf die speziellen Bedürfnisse der an Demenz Erkrankten einzugehen. So würden etwa unterschiedliche Essenszeiten und Tagesabläufe, aber auch die Vergangenheit jedes Einzelnen berücksichtigt.



