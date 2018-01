Hessenplatz neu: Brief von Bürgern

LINZ. Was die Neugestaltung des Hessenplatzes betrifft, wird am kommenden Freitag weiterdiskutiert.

Vor dem Workshop im ehemaligen Pizza- und Burgerlokal im Hessenpark, zu dem alle Stadtteilbewohner eingeladen sind, sorgte ein offener Brief der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung" für etwas Verwirrung. Darin äußert sie Bedenken zur "aktuellen Bürgerbeteiligung". Ein Vorwurf, der für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) ins Leere geht, weil die Vertreter der Bürgeriniative "in alle Schritte eingeweiht" seien. Baier suchte gestern das Gespräch mit der Initiative, um offene Punkte auszuräumen. Am Freitag werde diskutiert, aber nichts entschieden.

