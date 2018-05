Hessenpark: Die 634.000 Euro teure Umgestaltung soll noch 2018 beginnen

LINZ. Am 24. Mai wird der Entwurf dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

So soll der Hessenpark nach der Umgestaltung aussehen. Bild: Yewo Landscapes

Der Linzer Hessenplatz ist für die meisten Anrainer kein Platz, an dem sie sich gerne aufhalten. Vor allem die Probleme mit Alkohol und Drogen in und rund um den Park halten viele davon ab, die teilweise heruntergekommene und verschmutzte Grünfläche in Innenstadtlage zu frequentieren.

Das soll sich bald ändern: Nachdem ein Alkoholverbot verhängt und der Hessenplatz zu einer Schutzzone erklärt werden soll, kommt Ende Mai auch der nächste Schritt zur Neugestaltung. Am 24. Mai wird der Entwurf für die Um- und Neugestaltung des circa 100 mal 100 Meter großen Grünareals dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Intensive Planungen

Der Entwurf wurde in gemeinsamer Zusammenarbeit von Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und dem Geschäftsbereich Stadtgrün des Magistrats Linz, der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung" sowie dem Wiener Landschaftsarchitekturbüro Yewo Landscapes erarbeitet. Darin vorgesehen sind die Nutzung der 10.000 Quadratmeter großen Grünoase für Spielplätze, Sport und Erholung. Auch ein Gastronomiebetrieb wurde in den Plänen inkludiert. "Wir haben uns in den Planungen sehr stark an der zukünftigen Nutzung und nicht am Status quo orientiert", sagt Baier. Von dieser Zukunftsvision sollen vor allem Familien und Entspannungssuchende profitieren.

Im mehrere Monate dauernden Planungsprozess konnte sich die Idee des Parks mit vier verschiedenen "Inseln" durchsetzen. Diese teilen sich rund um den Brunnen in der Mitte des Parks ab und sollen einen Gastronomiebereich, zwei Spielplätze, einen Blütenpark sowie großzügige Grünflächen zum Verweilen und Picknicken beherbergen. Ebenso ist ein fester Platz für Veranstaltungen neben dem Brunnen geplant. Die Fuß- und Radwege werden an die Straßenkante entlang des Parks verlagert.

Für ein höheres Maß an Sicherheit sollen in Zukunft vor allem die Durchgängigkeit und die Erneuerung der Beleuchtung sorgen. "Es geht um den Bruch mit der jetzigen Situation. Durch die Umgestaltung sollen die Bewohner den Hessenpark neu annehmen und mit neuen Augen sehen", sagt Olga Lackner von der Bürgerinitiative.

Budgetrahmen eingehalten

Für die Realisierung des Projektes wurden im städtischen Budget 634.000 Euro veranschlagt. "Diesen Budgetrahmen konnten wir einhalten", sagt Baier. Nach der Beschlussfassung soll Ende des Jahres mit dem Umbau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 geplant. (sc)

