Herzenssache: Travestie-Show für engagierten Linzer

Als Künstler könnte man jede Woche mindestens drei Benefiz-Galas spielen. Das weiß Christian Vazansky. Genauso gut weiß er aber auch, dass dies nicht möglich ist.

Richard Schäfer im Kreis der „Herrlichen Damen“ Bild: privat

Aber manchmal will er mit den "Herrlichen Damen" Gutes tun – und entscheidet mit dem Herzen. "Ich muss das Herz spüren", sagt er. Bei Richard Schäfer würde er ganz besonders viel davon fühlen.

Der Linzer sitzt seit einem unverschuldeten Autounfall im Rollstuhl, ist offen wie positiv geblieben und setzt sich mit seinem Verein "Netzwerk Querschnitt" für Menschen mit Behinderungen ein. Und natürlich ist er ein Fan der "Herrlichen Damen".

Begeistert von Ausstrahlung

"Er ist ein Stammgast bei uns, reiste auch schon zu unseren Auftritten nach Wien und nach Salzburg. Jetzt kommen wir zum ihm in seine Heimatstadt Linz", sagt Vazansky.

Am 22. Juni ist das Neue Rathaus Schauplatz der Travestie-Show "Zeitlos", die die "Herrlichen Damen" ab 19.30 Uhr für Schäfer und seinen Verein spielen. "Ich schätze an Richard seine unglaublich positive Ausstrahlung", sagt Vazansky. "Er will dabei helfen, Menschen zu zeigen, dass auch im Rollstuhl ein lebenswertes Leben möglich ist."

Weil er sich für andere einsetzt, entschied sich Vazansky für die Benefiz-Gala zugunsten des Vereins. "Es war meine Entscheidung, er hat nicht angefragt, weil er dafür viel zu bescheiden wäre."

Karten für die Travestie-Show gibt es unter Tel. 0699/ 120 50 580 und über Ö-Ticket. (rgr)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema