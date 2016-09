Heiße Diskussion über Änderung der Verkehrstarife

LINZ. Aufregung ausgelöst hat in den vergangenen Wochen das Tarifmodell des oberösterreichischen Verkehrsverbunds.

Kritik an Öffi-Tarifen Bild: VOLKER WEIHBOLD

Anlass ist die kürzlich eröffnete Straßenbahnverlängerung nach Traun. Die Stadt liegt außerhalb der Kernzone. Für Fahrgäste bedeutet das einen Aufpreis auf die Einzelfahrt in Höhe von 1,30 Euro. Um das zu ändern, forderte die SPÖ in einem Dringlichkeitsantrag in der gestrigen Landtagssitzung ein neues Tarifmodell für den Verkehrsverbund. Da ÖVP und FPÖ dem Antrag die Dringlichkeit nicht zuerkannten, wird dieser nun im Verkehrsausschuss behandelt.

Für Gisela Peutlberger-Naderer (SP) bedarf es "zeitgemäßer Veränderungen, wenn seit 15 Jahren Verbesserungen in der Infrastruktur stattgefunden haben". Kritik kommt auch von den Grünen. Verkehrssprecher Severin Mayr zählte eine Reihe verschiedener Verkehrsmodelle im Bundesland auf und konstatierte "einen Tarifdschungel". Peter Handlos (FP) verwies auf andere Bundesländer, die ähnliche Tarifmodelle anwenden würden. Wolfgang Stanek (VP) warnte vor wachsenden Begehrlichkeiten aus anderen nahen Gemeinden.

