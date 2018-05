"Hau drauf!": 180 Kinder kickten mit Blau-Weiß

LINZ. Beim Training mit den Linzer Fußballern stand für die Kindergartenkinder Spaß und Bewegung an erster Stelle.

Bevor es losging, erhielten die Nachwuchs-Kicker ein Training von den blau-weißen Fußballprofis. Bild: Alexander Schwarzl

Viele Fußbälle, die Profis vom FC Blau-Weiß Linz und aufgeregte Kinder. Dieses Bild bot sich gestern im Linzer Stadion. Denn: 180 Linzer Kindergartenkinder durften einen Vormittag lang mit den Profikickern auf der Gugl trainieren. Die fünf- bis sechsjährigen Mädchen und Buben zeigten dabei vollen Körpereinsatz – sowohl in den Trainingseinheiten als auch beim anschließenden "Freundschaftskickerl".

Besonders auffallend: Gemessen an den Trikots dürften Messi und Ronaldo hoch im Kurs der Nachwuchskicker stehen. Voller Stolz und Freude laufen die jungen Talente neben den Profis das Spielfeld ab und geben dabei alles.

Das Beste am Tag? "Am coolsten war das Fußballspielen mit den Profis", sagt der sechsjährige Emanuel, der bereits in der Nachwuchsmannschaft der Blau-Weißen trainiert. Auch Sophia, die den Kindergarten am Minnesängerplatz besucht, strahlt: "Ich habe ein Tor geschossen!" Die Aufregung der Kinder ist spürbar, sie können kaum still stehen. Zu groß ist die Vorfreude auf die Trainingseinheiten mit den Profis.

Das merkt auch Pädagogin Silvana Miljkovic, die mit einer Gruppe aus dem Kindergarten in der Cremeristraße auf die Gugl gekommen ist: "Sobald sie den Ball gesehen haben, waren sie weg. Die Kinder sind zum ersten Mal im Stadion, da ist die Aufregung noch größer."

Die Kleinen haben keine Berührungsängste. Und die Großen motivieren sie: "Hau fest drauf und Schuss", ruft Abwehrspieler Thomas Jackel einem Buben zu. Während die Gruppe mit Jackel und seinem Kollegen Kevin Brandstätter den Schuss aufs Tor übt, versucht sich eine andere am Zupassen und Ballführen mit Manuel Hartl und Lukas Gabriel.

Wiederholung geplant

Auch bei den Gruppenfotos zeigen Profis und Nachwuchs vollen Elan. Unter Hartls Anweisungen – "Schreit laut und lasst alles raus" – fliegen die Hände in die Luft. Zusätzlich stimmen die Kinder einen lauten Freudeschrei-Kanon an. Organisiert wurde der Sportvormittag von Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Sie will die Aktionstage zukünftig ganzjährig in verschiedenen Sportarten anbieten. Freuen würden sich darüber wohl zahlreiche strahlende Kinder.

