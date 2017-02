Hat sich das Jugendzentrum überholt? Neue Wege zu den Jungen

LINZ. Die Stadt will Jugendarbeit bis 2020 auf neue Beine stellen – "Mehr Personal auf der Straße".

Es stimmt schon, was Sozial-Stadträtin Karin Hörzing (SP) gestern sagte: "Die Jugend verändert sich, worauf auch die Jugendarbeit in Linz reagieren muss." Mit seinem bestehenden Angebot an 16 Einrichtungen (Jugendzentren, Streetwork, Jugendberatung) erreicht der Verein Jugend & Freizeit aber viele Jugendliche nicht. Daher muss man sich neue Leitlinien für die Begleitung junger Linzerinnen und Linzer erarbeiten.

Dies soll mit dem Projekt "Städtische Jugendarbeit 2020" geschehen, passiert aber nicht nur vor dem Hintergrund veränderter Bedürfnisse der Generation Internet.

Weniger Budget

Es gibt finanziellen Druck, den Hörzing auch nicht verschweigen wollte. Das Jahresbudget für den Verein Jugend & Freizeit mit "80 Köpfen" wurde für heuer um 125.000 Euro auf knapp 2,45 Millionen Euro gekürzt.

Für Helmut Mitter, Direktor des Bereiches "Soziales, Jugend und Familie", ist das immer noch viel Geld, um entsprechende Angebote schnüren zu können. Mitter geht zwar nicht davon aus, dass bei der Durchforstung des momentanen Angebotes die Schließung weiterer Jugendzentren herauskommt, aber ausschließen konnte er es nicht.

Aktuell wird aber über das Ende des Jugendzentrums Riff am Spallerhof spekuliert, wie auch über die Streichung der Förderung für das Kandlheim, wo es einen Treffpunkt für Jugendliche gibt.

Um die jungen Menschen in der Stadt zu erreichen, brauche es nach Ansicht der Verantwortlichen jedenfalls "mehr Personal auf der Straße", einen Ausbau von Streetwork und mehr Beziehungsarbeit in der Lebenswelt der Jugendlichen, also in Lokalen sowie Park- und Freizeitanlagen.

Auch an einer Neuausrichtung der Jugendzentren glaubt die Stadt nicht vorbeikommen zu können. "Die klassische Jugendzentrumsarbeit hat sich zwischenzeitlich überlebt", sagte Hörzing. Deshalb werde auch zu untersuchen sein, inwieweit die Jugendzentren in den einzelnen Stadtteilen noch jene Zielgruppe erreichen, für die sie ursprünglich gedacht waren. Flexiblere Öffnungszeiten und eine Optimierung der Beratungsangebote sind jedenfalls weitere Ziele im gestarteten "Diskussionsprozess", um die "Jugendarbeit in Linz auf neue Beine zu stellen".

"Einsparungen schöngeredet"

Sophia Hochedlinger, Jugendsprecherin der Grünen Linz, sprach davon, dass Hörzing versuche, "die Einsparungen an Personal und Einrichtungen schönzureden". Es bleibe ein Geheimnis, wie mit weniger Mitarbeitern und Jugendeinrichtungen das Angebot verbessert werden soll. Hörzing sollte lieber auf die Bedürfnisse der Jugendlichen hören, so Hochedlinger. Eine Befragung des Vereins Jugend & Freizeit hätte ergeben, dass sich die Jungen mehr Platz für ihre Aktivitäten wünschen. (rgr)

Jugendarbeit in Linz in Zahlen

8500 Menschen hat der Verein Jugend und Freizeit im Jahr 2015 bei insgesamt mehr als 100.000 Besuchen bzw. Kontakten betreut.

4000 Beratungskontakte und mehr als 1000 Beratungsfälle wurden in der Jugendberatung in Linz abgehandelt.

38 Besucher waren durchschnittlich pro Öffnungstag in den Jugendzentren der Stadt anzutreffen.

335 junge Menschen haben die Dienste von Streetworkern in Krisenfällen in Anspruch genommen. Dafür gab es 1800 Gespräche. Zudem wurden rund 7800 Informationsgespräche im Streetwork geführt. In der sogenannten „sozialraumorientierten Jugendarbeit“ gab es rund 9300 Kontakte.

