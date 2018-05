Handball-Landesmeister heißt wieder Traun

LINZ / WELS. Das Finale in Wels gewannen die Trauner 37:30.

Der alte und neue Meister der Handball-Landesliga heißt Keplinger Traun. Das Finale gegen den AHC Wels gewannen die Trauner 37:30.

So richtig beherrscht hat der Serien-Meister seinen Titelkontrahenten bei dessen "Finale dahoam" in Wels aber erst ab der 32. Minute. Da zogen die Trauner von 16:14 auf 23:16 davon. Am Ende jubelte das Team um die Toptorschützen Jürgen Vogel und Markus Gschwandtner, die je neun Tore erzielt hatten, über einen deutlichen Sieg und den vierten Meistertitel hintereinander. Von 20 Matches konnte die Handball-Sieben von Trainer Christian Eisenreich 19 gewinnen.

Im Spiel um Platz drei behielten die Routiniers von Edelweiß II bei Urfahr (Robert Fink war mit sechs Toren bester Werfer) die Oberhand und gewannen 35:29. Bei den Linzern war Johannes Himmelbauer elfmal erfolgreich.

Im unteren Play-off fixierte Neue Heimat durch das 28:23 bei Eferding zwei Runden vor Schluss den Gesamtsieg. Edelweiß gewann gegen den Play-off-Letzten Vöcklabruck mit 39:15.

Die Meister-Damen von Keplinger Traun schlossen die Landesliga mit einem 38:22-Erfolg beim Dritten Neue Heimat ab. Bei den Traunerinnen warf Tamara Döllerer zwölf Tore, bei den Linzerinnen avancierte Ines Lovric, die in der Bundesliga bei Traun spielt, mit sechs Toren zur Toptorschützin.

Das Bundesliga-Team von Keplinger Traun hat in der Abstiegsrunde das letzte Heimspiel gegen Spitzenreiter Tulln mit 16:28 verloren. Der Klassenerhalt war aber schon vor dem Spiel fix.

