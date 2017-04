Grüne Radrettung wieder unterwegs

LINZ. Hunderte Fahrräder sind in den vergangenen Jahren bei der "Grünen Radrettung" kostenlos repariert worden.

Auch heuer wird auf diese Weise wieder ein Beitrag zum Radfahren in Linz geleistet. Die Radrettung macht in den Stadtteilen Station. Erster Halt ist heute, 13. April, von 14 bis 18 Uhr der Schillerpark in Linz. Erstmals besteht dabei heuer die Möglichkeit, sein Bike nicht nur von Experten servicieren zu lassen, sondern das eigene Zweirad unter Anleitung von Profis auch selbst in Stand zu setzen. Insgesamt gibt es sieben Termine im Stadtgebiet, bei denen die "Grüne Radrettung" Räder kostenlos in Schuss bringt.

22. April, Dornach-Auhof, Winklermarkt, 10 bis 13 Uhr

28. April, Kleinmünchen, Einkaufszentrum, 15 bis 18 Uhr

6. Mai, Südbahnhofmarkt, 10 bis 13 Uhr

12. Mai, Solar City, Lunaplatz, 16 bis 19 Uhr

24. Mai, Bindermichl, Bellevue-Park, 16 bis 19 Uhr

10. Juni, Grüne Mitte, 10 bis 13 Uhr

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema