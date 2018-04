Grillverbot: "Wo Menschen leben, muss es doch erlaubt sein, zu grillen?"

LINZ. OÖN-Lokalaugenschein: Das teilweise Grillverbot in St. Margarethen wird eingehalten.

"Wenn Sie sich nicht an das teilweise Grillverbot halten, dann könnte das Grillen in den nächsten Monaten komplett verboten werden", sagt die Ordnungshüterin der Stadt Linz zu einem türkischstämmigen Mann auf der Linzer St.-Margarethen-Wiese entlang der Donau. Dieser versteht die Welt nicht mehr, bleibt aber höflich: "Ich arbeite sechs Tage die Woche. Der Sonntag ist der einzige Tag, an dem ich mit meiner Familie zusammensitzen, essen und reden kann. Wo Menschen leben, muss es doch erlaubt sein, zu grillen?"

Wie berichtet, gilt seit Freitag im östlichen Drittel der etwa 700 Meter langen Wiese entlang der Donau bei Linz-St. Margarethen ein teilweises Grillverbot. Damit darf dort nur noch zwischen 11 und 14 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr gegrillt werden, was auch am Wochenende wieder rund 1000 Menschen genutzt haben. "Meine Tochter hatte heute Erstkommunion. Da ist es total stressig, wenn man bis 14 Uhr mit dem Grillen fertig sein muss", sagte Teresa, deren ganze Familie extra aus Tschechien angereist war.

Größte Sorge: "Totales Verbot"

Überwacht wird das teilweise Grillverbot von acht Ordnungshütern der Stadt Linz, die von zwei Übersetzern begleitet werden. "Wir müssen nur in einer Handvoll Fälle übersetzen. Oft unterstützen die Kinder. Aber es hilft, wenn wir den Älteren in ihrer Muttersprache erklären, warum es ein Grillverbot braucht", sagen die beiden Dolmetscher für Türkisch bzw. Serbokroatisch des Integrationsbüros der Stadt Linz.

Zuvor standen wiederholt dunkle Rauchwolken über St. Margarethen. "Es war eine quälende Situation, weil die Leute alles Mögliche verbrannt hatten, sogar Plastik", sagt eine Anrainerin, die direkt gegenüber dem Teil der Wiese wohnt, wo nun gar nicht mehr gegrillt werden darf. Sie findet das teilweise Verbot und auch die Steine gut, die aufgestellt wurden, damit die Leute nicht mehr mit ihrem Auto auf die Wiese fahren können. "Die Menschen hier stören mich gar nicht. Ich wünsche mir eine zentrale Grillstation, damit sie auch die restliche Wiese nutzen können. Auch ein Hinweisschild wäre gut, damit die Besucher ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen und dort trennen, anstatt ihn hier einfach zu entsorgen."

Der Ordnungsdienst zeigt bei der Einhaltung des zeitweisen Grillverbots großes Fingerspitzengefühl. "Die Leute kommen zu uns, sind sehr einsichtig und vernünftig. Sie sind froh, dass sie überhaupt noch wo grillen dürfen. Ihre größte Sorge ist es, dass ihnen auch dieser Platz noch weggenommen wird", sagt eine Ordnungshüterin.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema