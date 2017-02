Gmundner Spitzenkoch wird neuer Holzpoldl-Chef

LINZ. Manuel Grabner (31) kehrt aus Lech zurück und pachtet das Restaurant von Gerhard Fehrer.

Das Restaurant "Holzpoldl" in Lichtenberg wird voraussichtlich im Juni wieder aufsperren. Nachdem sich die Eigentümer Gerhard und Berta Fehrer im Oktober 2016 zurückgezogen haben (mehr dazu hier), steht nun ein Pächter fest: Manuel Grabner. Der Sohn des Gmundner Spitzenkochs Rudi Grabner kochte in den vergangenen sieben Jahren im Luxushotel "Rote Wand" in Lech am Arlberg auf.

Jetzt freut sich der Vater eines kleinen Buben auf die Selbstständigkeit in seiner Heimat: "Ich bin gern ein Wirt, möchte mit den Leuten zu tun haben und meine Gäste beim Namen kennen", sagt der Sternekoch. Mit dem Familienbetrieb "Holzpoldl" habe er sich daher sofort identifizieren können.

Das "Einfache" und "Geradlinige" an dem Lichtenberger Restaurant will der 31-Jährige unbedingt beibehalten: "Der Holzpoldl ist und bleibt ein Gasthaus für Jedermann." Seine drei Hauben würden daran nichts ändern. Gerhard Fehrer ist davon überzeugt, dass sein Restaurant mit Manuel Grabner als Chef in guten Händen ist: "Sein Vater ist ein langer Freund von mir."

