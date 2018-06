Gezielte Suchtgiftkontrollen im Stadtgebiet: Vier Festnahmen

LINZ. Vier Festnahmen und 16 Anzeigen: Das ist die Bilanz von gezielten Suchtgiftkontrollen, die am Mittwoch im Linzer Stadtgebiet durchgeführt wurden.

Mehrere Kontrollen wurden durchgeführt (Symbolbild) Bild: vowe (Symbolfoto)

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Schwerpunktaktion in der Zeit zwischen 14 bis 22 Uhr insbesondere im Panullipark, am Hauptbahnhof und in der Kremplstraße durchgeführt.

Dabei wurden vier Personen, zwei nigerianische Staatsbürger, ein afghanischer und ein türkischer Staatsbürger wegen Suchtgifthandels im öffentlichen Raum festgenommen. Weiters konnten 110 Gramm Cannabiskraut und 265 Euro sichergestellt werden.

Insgesamt kam es zu zehn Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz und sechs Anzeigen wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema