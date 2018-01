Genug oder zu wenig: Debatte um Linzer Grünflächen

LINZ. Grüne vermissen konkrete Strategie der Stadt – FP-Stadtrat verweist auf bestehenden Grünflächenplan.

Die Linzer Grünen sorgen sich um die Bäume in Linz. Nach den von einem Pilz befallenen Eschen im Winklerwald mussten wackelige Bäume im Naturpark Dallingerstraße im Süden von Linz aus Sicherheitsgründen umgeschnitten werden. Die OÖN haben ausführlich darüber berichtet.

Für Grünen-Klubobfrau Ursula Roschger ist es nicht nur wichtig, dass an beiden Standorten so schnell wie möglich neue Bäume gepflanzt werden. Sie wünscht sich auch ein aktives Eintreten für einen sorgsamen Umgang mit dem Stadtgrün in der Planung. "Eine konkrete Strategie für den Erhalt und Ausbau unserer Grünflächen, wie es sie zum Beispiel auch in Wien gibt, fehlt in unserer Stadt nach wie vor", so Roschger.

Für den zuständigen Stadtrat Markus Hein (FP) ist dies eine Fehleinschätzung. "Wir haben seit 2001 in Linz einen Grünflächenplan, der gerade mittels Lasertechnologie auf den neuesten technischen Stand gebracht wird", sagte Hein den OÖN. Linz sei eine sehr grüne Stadt, habe einen Grünanteil von mehr als 50 Prozent und habe zum Beispiel bei der Dachbegrünung eine Vorreiterrolle inne. Da könne Wien von Linz durchaus einiges lernen.

