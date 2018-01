Gelebte Nachbarschaft als Beitrag zum Wohlbefinden im Linzer Franckviertel

LINZ. Verein Proges intensiviert seit Jahresbeginn die sogenannte Quartiersarbeit im Stadtteil.

Quartiersarbeit im Franckviertel: Doris Formann, Sonja Scheiblhofer und Olivia Schütz (v.r.) Bild: Küblböck-Lausegger

"Wir kommen nicht mit Angeboten, wir wollen die Menschen stärken und unterstützen." Was Doris Formann, Geschäftsführerin von Proges, dem Verein für prophylaktische Gesundheitsförderung in Linz, damit meint, ist leicht am Beispiel des Linzer Franckviertels erklärt. Dort betreibt Proges Quartiersarbeit.

Pionierarbeit nennt es Formann, in einem Stadtteil mit hoher Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl ("wir sind Franckviertler") von außen neue Impulse für das Innenleben zu geben. Seit Anfang des Jahres ist dafür eine Mitarbeiterin im Franckviertel im Einsatz, sie ist für die Bewohner sicht- und spürbar. Im Fokus stehe, was für die Menschen Wichtigkeit besitze.

Wohlbefinden macht gesund

Gesundheit hat nämlich laut Formann viel mit Wohlbefinden zu tun. "Wer selbstbestimmt und aktiv lebt, fördert damit seine Gesundheit. Auch Nachbarschafts-Initiativen sind extrem gesundheitsfördernd", sagt Formann im OÖN-Gespräch. Praktische Hilfestellungen im Alltag oder das Interesse für den anderen könnten Isolation vorbeugen. Einsamkeit sei ein Problem, das vor allem ältere Menschen krank mache.

Um dabei zu helfen, dass die Betroffenen ihre eigenen Strategien entwickeln, um ihr Lebensumfeld so zu gestaltet, wie sie es wollen, muss man aber erst einmal mit ihnen ins Gespräch kommen. Das tut man am besten dort, wo sie leben. Die Jungen und die Alten, die Familien und die Alleinstehenden.

Sich einfach in einen Stadtteil zu stellen und darauf zu warten, angesprochen zu werden, wird nicht zum Ziel führen. Dafür braucht es menschliche Türöffner zu den jeweiligen Bevölkerungsgruppen. "Senioren werden über die Hausgemeinschaft erreicht", sagt Projektleiterin Sonja Scheiblhofer.

Bei der Jugend ist das mitunter deutlich schwieriger, wie Erfahrungen zeigen. "Wo sind die zehn- bis 14-jährigen Mädchen, wie spürt man sie im Wohnviertel auf und wie kommt man dann an sie heran, um ihre Bedürfnisse heraus finden zu können" – das sind Fragen, auf die die Quartiersarbeit von Proges in den nächsten etwas mehr als zwei Jahren im Franckviertel Antworten finden wird.

Bis dahin sollen neben Stadtteilforen auch Nachbarschaftsinitiativen verwirklicht werden. Beispiel: Stadtteil-Lotsen laden neu ins Viertel Gezogene ein, "ihr Franckviertel" zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Im besten Fall führt die Quartierarbeit zu Projekten, die von den Bewohnern über alle Zielgruppen und Generationen hinweg gemeinsam realisiert werden – und gesünder machen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema