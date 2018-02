Gefangen in der Liftkabine: Keine Panik dank Liegestützen und Selfies

PASCHING. Diese Rettungsaktion in der Paschinger PlusCity war denkwürdig

Mit viel Bewegung lenkten sich die Jugendlichen von ihrer prekären Lage ab. (privat) Bild:

Drei Burschen und ein Mädchen steckten vergangenen Samstag spätabends eine Stunde lang bei Minustemperaturen in einem Fahrstuhl der Paschinger Plus City fest. Walter Weber (48), Chef einer Leondinger Sicherheitsagentur, wurde zum Retter in der Not.

Er sei mit seiner Freundin von einem Kino-Besuch in der PlusCity gekommen: "Als wir im neuen Parkhaus am Glasaufzug vorbeigegangen sind, haben wir ein Pumpern und Hilferufe gehört, so sind wir auf die vier aufmerksam geworden." Weber wusste sie zu beruhigen, "da kam mir die psychologische Schulung von meiner Detektiv-Ausbildung zugute."

Nachdem er die Tür, die sich verklemmt hatte, einen Spalt aufgebracht hatte, hielt er das Quartett bei Laune: "Ich habe sie aufgefordert, Liegestütze und Selfies zu machen, das lenkte sie von ihrer Lage ab." Die war alles andere als angenehm: "In ihrer Kabine hat der Notruf nicht funktioniert, ich habe ihn daraufhin vom Nebenaufzug aus aktiviert." Gekommen sei "ein Herr vom Wachdienst, der sie nur fragte, ob sie was kaputt gemacht hätten."

Feuerwehr "knackte" die Tür

Auf Webers Intervention habe der Mann schließlich doch die Feuerwehr Pasching alarmiert. "Wir konnten die Verriegelung mit Hilfe eines Dreikantschlüssels rasch lösen", sagt Kommandant-Stellvertreter Wolfgang Meindl.

Gleichzeitig hatte Walter Weber die Polizei Pasching angerufen. "Wir haben eine Streife hingeschickt, die Beamten stellten keine Gefährdung der Jugendlichen fest", hieß es gestern auf OÖN-Anfrage. Auf Akteneintrag und Anzeige habe man deshalb verzichtet. Für Walter Weber unverständlich: "Wenn die Polizei keine Anzeige gegen die PlusCity Betriebsgesellschaft erstattet, werde ich es tun."

Kommentare anzeigen »

2 Kommentare guggi200 (7) 09.02.2018 01:02 Uhr Sehr gute Arbeit Herr Weber ! Menschen mit Zivilcourage u die sich nicht ALLES gefallen lassen, braucht die Welt ! Viel Glück bei der Anzeige u. viel Erfolg ! Alle Gemeinden brauchen u. wollen Arbeitsplätze. Aber dürfen diese Firmen das auf Kosten der Anrainer, Umwelt, Luft- Lichtverschmutzung machen ? Die Flugrouten werden geändert,auch zum Nachteil von Wald u Flur, es muß ja Kerosin abgelassen werden, wenn beim landen oder durchstarten der Flieger zu schwer ist. Egal, was oder wer sich darunter befindet. Da darf man als Steuerzahlerinn,doch auch einmal nachfragen, ob das alles ganz koscher war und ist !!! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) passivlesender_EX-Poster (7723) 09.02.2018 00:29 Uhr Eine mysteriöse Geschichte: Ein kaputter Lift (ok), dann geht der Notruf nicht... Spätestens da hätte sich einer von den Youngsters dran erinnern können, dass man mit Händys auch Notrufe absetzen kann.

Das Verhalten vom Wachdienst (Unterstellen einer Sachbeschädigung, und überzeugt werden müssen, dass eine Personenbefreiung nötig wäre...) geht schon gar nicht. Wenn der zu einem Liftnotruf geholt wird, kann er sich schon über die Sprechanlage die Situation schildern lassen und selber einen Dreiecksschlüssel mitbringen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema