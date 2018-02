Gasthaus Tramway nach Küchenbrand renoviert und seit heute wieder offen

LINZ. Schluss ist mit der Ruhe für Wirt Helmut Mayrleb in der Stockhofstraße in Linz.

Koch und Wirt in einem: Helmut Mayrleb in seiner neuen Küche Bild: haas

Die Touristen stehen nicht mehr vor verschlossener Tür und auch die Stammgäste freuen sich. Wirt Helmut Mayrleb hat seit heute, 5. Februar, sein Gasthaus Tramway wieder offen. Narben an Armen und Rücken erinnern an den 24. November 2017, als die Küche ausbrannte. Die Friteuse hatte Feuer gefangen.

Nagelneu ist nun die Küche in der Stockkhofstraße 27. Zum Glück "alt" blieben die Schank und Gasträume, die dem Namen "Tramway" des Gasthauses alle Ehre machen. Denn von den Sitzbänken über die Halteschlaufen bis zur Werbung an den Wänden ist alles "original Tramway". Sogar die beleuchteten Tramway-Schilder der längst eingestellten Linie "M" gibt es zu bewundern.

"Zu uns kommen sogar Japaner, Italiener und Franzosen auf Linz-Trip, die das sehen wollen", sagt Mayrleb. Der 51-jährige gebürtige Hörschinger zeigt besonders gerne die Nachkriegs-Werbung mit dem Slogan "Raucht eine Zigarette für Österreichs Wiederaufbau". Auch Lebensgefährtin Renate Strohofer ist froh, dass es nach zehn Wochen erzwungener Pause nun wieder weitergeht. "Es sind seit Tagen die Stammgäste da gestanden und haben gefragt, wann es weitergeht", sagt Mayrleb.

Offiziell sperrt "die Tramway" heute um zehn Uhr auf. Die ersten Gäste haben sich bereits für 7.30 Uhr angesagt, und vergangenen Freitag gab es eine "Probe-Befeuchtung". Mayrleb hat seit 2007 das Gasthaus Tramway gepachtet, das dem im Hause wohnenden Linzer Tourismus-Obmann Manfred Grubauer gehört. Mayrleb kochte zuvor etwa bei Silvio Niccolai in der Muldenstraße, in der ÖBB-Kantine und als Pächter im früheren "Ur-Tip" in der Rathausgasse. Seine Hascheeknödl sind legendär.

Ein Stück Alt-Linz

Das Gasthaus Tramway in der Stockhofstraße 27 in Linz hat eine lange Tradition. Errichtet wurde es 1843. Doch erst 1975 kam es zu seinem heutigen Namen. Denn Manfred Grubauer, der damalige Betreiber und heutige Stadttourismus-Obmann, richtete das Gasthaus im Stil der Straßenbahnlinie M ein. Die fuhr von 1914 bis 1968 direkt am Lokal vorbei und verband die Weißenwolffstraße mit dem Bahnhof. Sie musste dem Autoverkehr weichen. Original Werbeschilder, Sitzbänke und Haltegriffe sind im Gasthaus zu sehen.

