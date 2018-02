Gasthaus "Goldenes Dachl" wird ein Wohnhaus

LINZ. Planungen für Projekt in der Hafnerstraße müssen noch einmal in den Gestaltungsbeirat

Die Planungen sind vorangeschritten, grünes Licht vom Gestaltungsbeirat gibt es aber noch nicht. An der Hafnerstraße 27 soll an Stelle des seit vergangenem Jahr geschlossenen Gasthauses "Goldenes Dachl" ein Wohnhaus mit fünf Obergeschoßen und ausgebautem Dachgeschoß entstehen. Der Bauplatz ist lediglich zehn Meter breit, reicht aber 45 Meter in die Tiefe. Pro Stockwerk findet nur eine Eigentumswohnung Platz.

Das Team des Gestaltungsbeirats regte für die Wiedervorlage des Projekts mehrere Verbesserungen an. Im Erdgeschoß soll der Planer, Architekt Johannes Jaksch aus Ottensheim, die Tiefgarageneinfahrt so anordnen, dass auch unter einem Nachbargrundstück problemlos erreichbarer unterirdischer Parkraum entstehen kann.

Ein freier Durchblick in den Garten muss möglich sein. Der Beirat kritisierte vergangene Woche das zu weit in den Grünraum vorspringende zweite Obergeschoß und empfahl neue Vorschläge zur straßenseitigen Fassadengestaltung.

Ebenfalls noch einmal vorgelegt werden muss, wie berichtet, der auf dem Dach des Nahversorgungszentrums Auwiesen geplante Bau von 65 Mietwohnungen. Baumeister Johann Brandstetter möchte als Bauherr Anfang 2020 mit der Realisierung beginnen und rechnet mit einer Bauzeit von zirka einem Jahr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema