Garage unter Park: Alternativen gesucht

LINZ. Projekt unter Andreas-Hofer-Park bleibt nach Treffen mit Luger umstritten.

Die Vermittlerrolle, die der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) im Konflikt um das Tiefgaragenprojekt der Firma Swietelsky unter dem Andreas-Hofer-Park, wie gestern berichtet, einnehmen will, muss erst mit Leben erfüllt werden. Dass Luger mit dem Unternehmen über Kompromiss-Lösungen reden will, ist für die Grünen insofern gut, als es "rasch realisierbare Lösungen" gebe, wie Gemeinderat Bernhard Seeber sagte. In dem betroffenen Viertel gebe es mehrere Tiefgaragen, in denen nach Anrainer-Informationen viele Parkplätze leerstehen würden.

Die Bürgerinitiative, die mittlerweile bereits 1200 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt hat, war nach dem Gespräch mit Luger nicht ganz so zufrieden wie der Stadtchef. Denn nach wie vor drängen die Anrainer darauf, dass von Swietelsky "endlich Alternativprojekte zu einer Tiefgarage" unter dem Park eingefordert werden. "Wir verstehen nicht, warum in so einem wichtigen Projekt über die Anrainer drübergefahren wird. Basis dafür ist eine seriöse Entscheidungsgrundlage in Form von alternativen Projekten", so Geraldine Schirl-Ennsthaler.

Luger hatte nach dem Treffen davon gesprochen, dass es wichtig sei, einen "geeigneten Kompromiss für dieses Projekt" zu finden.

