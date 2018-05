Ganz Linz und Wels tummelt sich in einer Woche bei der Mozartkreuzung

LINZ. Die Linzer Innenstadt verzeichnet seit Jahren eine stabile Passantenfrequenz - trotz Konkurrenz auf der grünen Wiese und Online-Handel.

Die Mozartkreuzung ist der am meisten frequentierte Standort in Linz. Bild: OON

Das berichtete der für Wirtschaft zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag nach der Auswertung der jüngsten Zählungen an insgesamt acht Standorten in der Innenstadt.

Demnach ist der frequenzstärkste Standort einmal mehr die Landstraße bei der Mozartkreuzung, wo in einer Woche 263.406 Passanten gezählt wurden. Auch die Nebenstraßen, die Altstadt und die Hauptstraße in Urfahr entwickelten sich stabil. Insgesamt kam sogar ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Jahr davor heraus. "Ich lege die Prozentpunkte aber nicht auf die Goldwaage", ist Baier vorsichtig. Er verwies auf eine gewisse Schwankungsbreite, die nicht zuletzt vom jeweiligen Wetter an den Zähltagen beeinflusst werde. Linz matcht sich bei den Frequenzzahlen jeweils mit Innsbruck um den zweiten Platz hinter Wien.

Einmal mehr machte der Obmann der Wirtschaftskammer Linz-Stadt, Klaus Schobesberger, darauf aufmerksam: "Der Umsatzkuchen für den Einkauf in Linz wird nicht größer und vor allem der Online-Handel versucht, immer größere Stücke davon abzuschneiden" und "wir können die Realität nicht wegdiskutieren". Deshalb sollten sich auch die analogen Händler den Weg zu den vielfältigen digitalen Chancen ebnen und sich mit diesen verschränken, empfahl er. Er will aber auch die Konsumenten mobilisieren, damit diese bei jeder Bestellung überlegen, ob dies wirklich so vorteilhaft sei - Stichworte: fehlende Steuereinnahmen, gefährdete Arbeitsplätze und Attraktivität von Innenstädten. "Die Geschäfte dort sitzen dabei mit ihrer Konkurrenz in den großen Einkaufszentren in einem Boot ", gab er zu bedenken.

