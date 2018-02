Gala-Nacht des Sports: Die Bühne im Brucknerhaus glänzt im besten Licht

LINZ. Lichtdesigner Thomas Kloibhofer zieht auch heuer wieder alle Register seines Könnens.

Die Hauptbühne mit den LED-Wänden wird nach Earth Wind & Fire heuer The Baseballs ins passende Licht tauchen. Bild: LIVA

Am 9. Februar ist es wieder so weit: Mit der beliebten Gala-Nacht des Sports, veranstaltet von den OÖNachrichten und der LIVA, wird das Linzer Brucknerhaus einmal mehr das wichtigste oberösterreichische Ballereignis erleben.

Die Gäste dürfen sich dabei im Großen Saal erneut auf eine besondere Inszenierung freuen. Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr, wird das Design Center auch diesmal für die technische Inszenierung der Gala-Nacht des Sports zuständig sein.

Auch heuer soll die Gala ein optisches Spektakel bieten, wofür Thomas Ziegler, Geschäftsführer des Design Center und Vorstandsdirektor der LIVA, erneut auf das 20-köpfige Team um seinen Lichtdesigner Thomas Kloibhofer vertraut.

Vier LED-Wände

Nachdem im vergangenen Jahr die Begeisterung über die Licht-Inszenierung groß war, wird dieses Konzept laut Ziegler großteils übernommen. Das bedeutet, dass die Hauptbühne im Großen Saal wieder durch vier LED-Wände dominiert wird, von denen eine beweglich ist und der Erweiterung der Bühne durch eine dahinter liegende Zusatzbühne dient, auf der das Tanz-Orchester positioniert ist. "Der mit schwarzer Hochglanzfolie ausgelegte Boden verleiht dem Bühnenbild einen edlen Touch. Auch die Foyers werden lichttechnisch in Szene gesetzt", so Ziegler.

Zudem wird die Sportler Lounge im Mittleren Saal durch Ambiente-Licht und dynamische Lichteffekte zu einem Treffpunkt für die VIP-Ballbesucher gemacht.

Für Ziegler wird bei diesem Projekt die "angestrebte Strategie der Synergienutzung erfolgreich gelebt". Technische Mitarbeiter aller LIVA-Betriebe und das Design-Center-Veranstaltungstechnik-Team würden Hand in Hand arbeiten. So werde die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt.

Stargäste und viel Musik

Die Gala-Nacht des Sports lockt heuer mit Stargästen wie Surf-Legende Björn Dunkerbeck, Josef Hickersberger und Berti Vogts sowie mit Musik von "The Baseballs" und Folkshilfe.

Karten gibt es in den OÖN-Verkaufsstellen in Linz, Wels und Ried, unter der OÖN-Ticket-Hotline 0732/7805 805 sowie in allen VKB-Filialen.

