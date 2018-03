Frühlingslauf St. Florian wird am Sonntag dem Winter trotzen müssen

ST. FLORIAN. 500 Lauffreunde haben sich für 10-Kilometer-Lauf angemeldet

Viele nutzen den Frühlingslauf als Vorbereitung für den Linz-Marathon Bild: TriRun

Das Wetter scheint mit dem Begriff Frühlingslauf nichts anfangen zu können. Denn genau für den 18. März, wenn die 18. Auflage des beliebten Florianer Frühlingslaufes, präsentiert von den OÖNachrichten, in Szene gehen soll, hat sich der Winter noch einmal angesagt. Temperaturen um den Gefrierpunkt werden den Läuferinnen und Läufern wohl einiges abverlangen. Ewald Tröbinger vom Veranstalter ASKÖ Tri Linz ist froh, dass in der Wettervorschau mittlerweile das "Schneezeichen" verschwunden ist. Das nährt zumindest die Hoffnung auf eine trockene Laufveranstaltung.

Dass Mitte März das Wetter noch nicht automatisch auf Frühling gepolt ist, ist für Tröbinger nichts Neues. "Mindestens fünf Mal bin ich in all den Jahren des Frühlingslaufes schon beim Moderieren auf dem Marktplatz im Schnee gestanden", sagt Tröbinger. Fast 500 Anmeldungen gibt es bereits, was für ihn ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die "Leute bei jedem Wetter laufen". Einen Monat vor dem großen Linz-Marathon nehmen viele den zehn Kilometer langen Florianer Frühlingslauf als gute Vorbereitung mit. Der Startschuss wird um 11 Uhr fallen, ab 10.30 Uhr beginnen die Kinderläufe. Nachmeldungen sind von 7.30 bis 10 Uhr möglich. Im vergangenen Jahr meldeten noch 300 Läufer nach. So viele werden es heuer nicht werden, denn im Vorjahr schien den Läufern in St. Florian die Frühlingssonne. (rgr)

Laufsport-Fans kommen in Linz auf ihre Meter

Lauffreudige sollten sich langsam aufwärmen. In rund einem Monat, am 15. April, fällt der Startschuss zum Linz Donau Marathon von OÖNachrichten und LIVA. 20.000 Starter werden bei Oberösterreichs größter Laufveranstaltung erwartet. Am Tag davor kann der Nachwuchs beim Juniormarathon auf der Gugl seine Renntauglichkeit unter Beweis stellen.

Für Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) sind die mehr als 20 "hochklassigen" Lauf- und Triathlonveranstaltungen heuer in der Stadt der beste Beweis dafür, dass sich Linz zur Laufhochburg entwickelt.

Das Spektrum ist breit, reicht vom 30. Linzer "3-Brückenlauf" (28. April) über den 20. Linzer Frauenlauf (24. Juni) und den airport Night Run Linz (31. August) bis zum 45. GIS-Lauf (22. September) und der Premiere des Aloha Cross Run Linz (10. November).

