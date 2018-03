Falstaff 2018: Viele Gewinner, einige Verlierer

LINZ/LUFTENBERG. Viele Gewinner und auch einige Verlierer gibt es im Großraum Linz im Gourmet-Führer Falstaff 2018.

Auch das Pianino ist unter den Aufsteigern. Bild: haas

Das Kliemstein im Linzer Salzamt von Michael A. Müller sowie der Holzpoldl von Manuel Grabner in Lichtenberg bekamen auf Anhieb zwei der begehrten Gabeln. Von einer auf zwei Gabeln aufgewertet wurden das Pianino am Taubenmarkt, das Pöstlingbergschlössl, das Rosso di Acqua e Sole in der Weingartshofstraße und der Urbanides in der Rudolfstraße.

Über eine "Einsteiger-Gabel" freuen sich das Non solo Vino in der Herrenstraße, das Rauner beim Bulgariplatz, das Steakhaus an der Donaulände und der Luftenbergerhof im Golfclub. Die einzige Gabel verloren hingegen die Spitzwirtin in Alkoven und der Arkadenhof in Linz. Das Herberstein rutschte von zwei auf eine Gabel ab, ebenso das Mondigo in der Wiener Straße und der "Parade-Inder" Royal Bombay Palace. Einen Achtungserfolg erzielten "AmPlatz" in Asten, Il Teatro, Stadtliebe und das Fischerhäusl in Linz mit einer Erwähnung.

