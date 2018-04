Fahrgast entriss Taxilenker Geldbörse

LINZ. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Linzer Taxilenker von einem Fahrgast beraubt. Der Unbekannte entwendete die Geldbörse des Fahrers und trat daraufhin die Flucht an.

Der Taxilenker wurde seiner Geldbörse beraubt. Bild: APA

Am frühen Samstagmorgen wurde einem 32-jährigen Taxilenker in Linz in der Baumgärtelstraße die Geldbörse von einem Taxigast aus der Hand gerissen. Dieser flüchtete anschließend in den Baumgärtelpark.

Bei dem Täter handelte es sich laut dem Opfer um einen ca. 25-jährigen Mann ausländischer Herkunft, welcher eine blaue Kappe und eine beige Jacke trug. In der Geldbörse befanden sich zum Zeitpunkt des Raubes Bargeld. Der Taxilenker wurde bei der Tat nicht verletzt.

