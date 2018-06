"Es ist ein völlig neues Leben im Park, die ganze Aggressivität ist weg"

LINZ. Anrainer Werner Hudelist über die Auswirkungen der neuen Verbote im Hessenpark.

Der Architekt Werner Hudelist wohnt seit mehr als einem Jahrzehnt in einem Haus, das nur durch den Busbahnhof vom Hessenpark getrennt ist. Hudelist ist auch Mitglied der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenpark." Bild: eda

Seit zehn Tagen gilt im Linzer Hessenpark ein Alkoholverbot. Und mit 1. Juni hat die Polizei eine Schutzzone verhängt, mit der sie Drogendealer vom Park fern hält. Wie sich das Leben im und rund um den Hessenpark durch diese Maßnahmen innerhalb weniger Tage entscheidend verändert hat, sagt Anrainer Werner Hudelist im Interview.

OÖNachrichten: Herr Hudelist, was beobachten Sie und Ihre Nachbarn? Zeigen Alkoholverbot und Schutzzone Wirkung?

Werner Hudelist: Ja unbedingt, die Veränderung ist unglaublich. Es ist wieder die normale Urbanität da, wie sie bei einem Park in der Stadt sein soll. Mütter kommen mit ihren Kindern, auf dem Spielplatz ist endlich wieder Leben. Zur Mittagszeit kommen Leute, die in der Nähe arbeiten und verbringen ihre Pause im Park. Sie essen eine Kleinigkeit und sitzen mit ihren Laptops auf den Bänken. Alles läuft ruhig und friedlich ab. Wir Anrainer können das kaum glauben, nach all dem Wirbel und der Aggressivität, die hier vor allem in den letzten beiden Jahren geherrscht hat. Es kommt uns fast surreal vor, so unglaublich ist das alles.

Das heißt, die Gruppen, mit denen es wiederholt Probleme gab, sind weg?

Ja, die sind alle weg. Was fast ein bisserl komisch ist, denn kommen können sie ja, nur Alkohol trinken oder Drogen handeln dürfen sie nicht.

Es gibt Kritiker der Verbote, die sagen, damit werden Probleme nur woanders hin verlagert.

Das kann ich schon nachvollziehen und wird auch so stimmen. Aber das Problem im Hessenpark war ja, dass viele verschiedene Problemgruppen da waren, und die sich auch noch gegenseitig bekämpft haben. Da waren die Alkoholkranken, die Parkbesucher angepöbelt und verjagt haben, weil sie den Park als ihr Reich betrachteten. Und da gab es die große Gruppe von Roma, die auch immer wieder gekommen ist und die sie auch bekämpft haben. Dazu noch Drogensüchtige und Dealer. All das zusammen hat dazu geführt, dass die Stimmung aufgeladen und sehr aggressiv war und die Linzer den Park mehr und mehr gemieden haben. Das ist jetzt anders. Jetzt kommen sie wieder.

Haben die Anrainer Kontakt mit dem Ordnungsdienst und der Polizei?

Ja, wir sind ja immer wieder im Park und ich muss sagen, der Ordnungsdienst ist aufklärend unterwegs und macht das wirklich gut. Und auch die Polizei macht regelmäßige Kontrollen. In der Nacht auf Freitag ist um Mitternacht die Schutzzone gegen Dealer in Kraft getreten, eine halbe Stunde später waren schon erste Polizisten auf Kontrollrunde. Für uns sind das die richtigen Maßnahmen und wir sind froh, dass sie endlich getroffen wurden. Es ist ein völlig neues Leben im Park, die ganze Aggressivität ist weg.

Nach Alkoholverbot Verlagerung zum Südbahnhofmarkt

Wohin sind die Menschen verschwunden, die vor dem Alkoholverbot tagsüber und auch nachts im Hessenpark mehr oder weniger daheim waren und dort auch exzessiv Alkohol getrunken haben?

„Ein Teil, aber bei weitem nicht alle, sind zum Südbahnhofmarkt gewandert“, sagt der stv. Landespolizeikommandant Erwin Fuchs. Das bestätigen auch Beobachtungen des städtischen Ordnungsdienstes, sagt Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FP). Auch in den kleinen Park an der Ecke Harrachstraße/Huemerstraße sei ein kleiner Teil der Menschen weitergewandert, sagen Anrainer.

Dealer nicht mehr zu sehen

Doch nicht nur Alkoholkranke, auch die Drogendealer sind seit der Verhängung der polizeilichen Schutzzone im Hessenpark nicht mehr anzutreffen. Die Schutzzone gilt, wie berichtet, auch am Hinsenkamplatz in Urfahr und beim Krempl-Hochhaus. „Die Dealer treten momentan im öffentlichen Raum nicht auf“, sagt Fuchs. „Das war auch unser Ansinnen, dass wir die Drogen-Hotspots zerschlagen und Händler und Konsumenten nicht wissen, was sie tun sollen.“

Dass das Problem damit nicht gelöst sei und es auch hier zu Verlagerungen kommen werde, sei klar. „Aber so rasch wird sich kein neuer Hotspot entwickeln und für den Schutz der jungen Leute ist es gut, dass sie nicht wissen, wo sie das Zeug jetzt kaufen können“, sagt Fuchs. Neun Dealer seien seit Einführung der Schutzzonen weggewiesen worden – „alle vom Hinsenkamplatz“.

