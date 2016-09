Erfolg für Hessenpark-Bürgerinitiative: Stadt bezieht die Anrainer nun mit ein

LINZ. Gemeinsame Suche nach Lösungen, um die Grünanlage wieder attraktiv zu machen.

Gemeinsam mit anderen Anrainern setzt sich Olga Lackner für einen lebenswerten Hessenpark ein. Bild: privat

Zufrieden verließ Olga Lackner am Mittwochabend den runden Tisch über die Zukunft des Hessenparks im Neuen Rathaus. "Die Gespräche waren sehr konstruktiv. Wir haben jetzt eine neue Form der Einbeziehung der Anrainer", sagt Lackner, Mitglied der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenpark und Umgebung" im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Der Anlass für den runden Tisch ist bekannt: seit Monaten klagen die umliegenden Bewohner über Drogenhändler, Betrunkene, Obdachlose und auffällige Jugendliche, die sich im Hessenpark aufhalten und teilweise die nächtliche Ruhe stören. Durch die Novellierung des Drogengesetzes und verstärkte Polizeieinsätze, hat zumindest das Suchtgiftproblem abgenommen.

"Wir wollen einfach nur unseren Park zurück", sagt Lackner. Schließlich würden viele Hessenplatz-Anrainer die städtische Grünanlage aufgrund der unangenehmen Vorkommnisse meiden. Allerdings habe sich die Situation teilweise verbessert.

Um gemeinsam zu überlegen, wie man die Situation in den Griff bekommen kann, diskutierten drei Mitglieder der Bürgerinitiative mit Vertretern der Stadtpolitik. Mit am Tisch gesessen waren unter anderem Vizebürgermeister Detlef Wimmer sowie die Stadträte Markus Hein (beide FP), Karin Hörzing (SP) und Susanne Wegscheider (VP).

Arbeitsgruppen beauftragt

Um den Hessenpark wieder für alle Bevölkerungsschichten attraktiv zu machen, wird in den kommenden Monaten in Arbeitsgruppen über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. Näher beleuchtet werden sollen dabei die Themenbereiche Prävention/Soziales/Sicherheit, Verkehr und die Parkgestaltung.

Neben Politikern und Experten sind in jeder der Gruppen Mitglieder der Bürgerinitiative dabei. "Es gibt keine Patentlösung, die Vielschichtigkeit der Probleme erfordert, die von uns gewünschte Zusammenarbeit", sagt Lackner. Bis Februar sollen die ersten Lösungen auf dem Tisch liegen. Dann wird eine Zwischenbilanz gezogen und weitere Schritte festgelegt.

Wie Lösungen, die für alle vertretbar sind, aussehen, muss sich erst zeigen. Öffentlich vorgeprescht sind bisher nur die Freiheitlichen. Sie können sich, wie berichtet, vorstellen, den Park in zwei Zonen zu teilen. In einem Bereich des Parks soll für Familien und Kinder ein Spielplatz gestaltet werden. Der übrige Bereich könnte künftig in eine Hundefreilauffläche umfunktioniert werden.

Gegen den Vorschlag spricht sich die ÖVP aus. Für Lackner sei es hingegen zu früh, um über konkrete Einzelmaßnahmen zu sprechen.

