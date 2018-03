Endlich neuer Pächter für den Oberwirt

Koch Christian Rathner (44) will das seit mehr als einem Jahr geschlossene Linzer Traditionsgasthaus bereits im September 2018 aufsperren.

Koch und Event-Manager Christian Rathner, alias Torxes, wird Wirt. Bild: dir

Er ist ein bisserl ein „bunter Hund“, und mutig ist er auch. Koch Christian Rathner, bekannt von diversen Streetfood-Festivals und dem Donaustrandfest „Ufern“, traut sich drüber, den seit mehr als einem Jahr leer stehenden Oberwirt in Linz-St. Magdalena zu übernehmen.

Eigentümerin und damit Verpächterin ist die Stadt Linz, der Rathner Rosen streut. Kein Wunder, dürfte es doch einiges an Investitions-Starthilfe geben, damit das Lokal, dem man die monatelange Leere ansieht, aus den Startlöchern kommt.

„Der Vertrag ist unterschriftsreif, und es ist fix“, bestätigt Rathner den OÖNachrichten. Start soll bereits im September sein, was besonders die Gastgarten-Fans freuen wird. Die Aussicht des hangseitig gelegenen Lokals ist weithin bekannt.

Auch Sonntag offen

Noch eine gute Nachricht für kulinarisch Interessierte: Der neue Oberwirt wird auch Sonntag offen haben. „Natürlich“, sagt Rathner, der bereits auf Personalsuche ist.

Der Name Oberwirt wird übrigens erhalten bleiben. Rathner, der sich als Veranstalter von Ritterfesten auch Torxes (wie seine Event-Agentur) nennt, verzichtet auf eine Umbenennung. „Der Oberwirt bleibt der Oberwirt“, sagt der gelernte Koch und Kellner, der im Rosenberger-Hotel Traunpark in Wels Lehrling war. Stationen in Kitzbühel, in Tirol, beim Hirschenwirt in Irdning und im Elsass folgten. Nun ist der 44-Jährige sein eigener Wirt. Er habe nie aktiv gesucht. Vielmehr habe ihn der Oberwirt „gefunden“, wie er sagt. „Sein“ Oberwirt wird ein altösterreichisches Gasthaus mit Spezialitäten aus allen Bundesländern, so die Ankündigung.

Die Neuübernahme freut auch die Brau Union, die über jede „Biertankstelle“ froh ist. Bisher regierte dort deren Marke Gösser.

An die von ihm bisher erkochten Hauben will der kräftig tätowierte „alte Wilde“ Rathner nicht erinnert werden. „Der Oberwirt wird ein normales Wirtshaus, und damit basta“, sagt der künftige „Jungunternehmer“.

Auf Nachfrage bei der Stadt Linz bestätigt man, dass die Vertragsverhandlungen weit gediehen seien. Allerdings gebe es noch „einige offene Fragen und mindestens noch einen Termin“.

Die zuständige Liegenschaftsreferentin, Stadträtin Regina Fechter (SP), hat schon vor einer Woche in einem OÖN-Gespräch angedeutet, dass es bald wieder neues Leben im Oberwirt geben könnte. Nun scheint es wirklich ernst damit zu werden. Wie berichtet, war das Ausflugsgasthaus mehr als ein Jahr lang leer gestanden – sehr zum Leidwesen der Bevölkerung und der Vereine von Magdalena.

