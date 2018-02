Einmal "hott", dann "hü": FP will nun Bäume schützen

LINZ. Grünen Zustimmung verweigert, jetzt eigener Antrag der FP.

Nicht immer war in Linz in den vergangenen Jahren in Linz klar, warum Bäume gefällt wurden. Bild: Weihbold

Der Schutz von Bäumen ist in Linz wieder ein heißes Thema geworden. Nachdem sich die 2015 in den Ruhestand gewechselte Linzer Gemeinderätin Gerda Lenger (Grüne) viele Jahre für den Baumschutz eingesetzt hatte und die Linzer Baumschutz-Initiative starken Druck auf die Entscheidungsträger aufbaute, will nun auch die FP-Fraktion das Thema besetzen.

Ausgehend vom traurigen Umstand, dass das international wütende Eschensterben seit einiger Zeit auch in Linz Bäume todkrank macht, so dass sie gefällt werden müssen, fordern die Freiheitlichen nun Maßnahmen. "Um den Erhalt der Waldflächen in Linz sicherzustellen und somit auch weiterhin die Luftqualität positiv zu beeinflussen, als auch die Wälder und Parkanlagen im Hinblick auf den Erholungswert für die Linzer zu erhalten, sollen daher zeitnah Maßnahmen gesetzt werden", erläutert die FP-Mandatarin Brigitta Riha einen Antrag ihrer Fraktion, über den das Linzer Stadtparlament am 1. März abstimmen wird. So weit, so gut.

Im September 2017 hatten die Grünen im Linzer Gemeinderat gefordert, städtische Park- und Grünanlagen besser als bisher zu schützen. Auslöser für den Vorstoß der Grünen war der mittlerweile ad acta gelegte Plan, unter dem Park auf dem Andreas-Hofer-Platz eine Tiefgarage zu bauen. Weiterer Anstoß für den Grünen-Vorstoß waren Meldungen, dass unter dem Schillerpark ebenfalls eine Tiefgarage geplant sei, so dass auch dort Bäume absterben würden. So weit, so schlecht.

Pikant wird die Angelegenheit, wenn man sich anschaut, wie die Fraktionen am 21. September 2017 über den Grünen-Antrag abstimmten: Nicht nur die SP enthielt sich der Stimme, sondern auch die FP.

Auch am 21. April 2016 stimmten die Freiheitlichen einem Grünen-Antrag für n Baumschutz nicht zu. Bei dem damals gestellten Grünen-Antrag, ein Baumschutzgesetz zu beschließen, enthielten sich FP sowie SP und VP der Stimme.

