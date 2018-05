Eine Schule, die jedem Zeit zur Entfaltung lässt

LINZ. Seit 40 Jahren wird an der Linzer Waldorfschule nach speziellen Prinzipien unterrichtet – Jetzt wird gefeiert.

230 Schüler besuchen derzeit die Waldorfschule, dazu gibt es noch zwei Kindergärten, in denen 100 Kinder betreut werden Bild: (Waldorfschule)

Lesen und Schreiben gehörte lange nicht zu den Vorlieben von Linus Pilar. In der ersten, zweiten und dritten Klasse wollte der Bub davon nicht viel wissen. "Ich hatte eine Abneigung gegen Deutsch", gibt er heute zu. Was seinem Vater, einem Schriftsteller, besonders viel Geduld abverlangte. Doch der Lehrer bewahrte die Nerven, woran sich Pilar noch heute erinnert: "Er sagte immer: Warten Sie, der Linus, der kommt schon."

Er sollte Recht behalten. In der vierten und fünften Klasse wurde Lesen und Schreiben plötzlich wichtig und Pilar lernte in kurzer Zeit nach, was ihm fehlte: "Ich bin ein Spätzünder. Die Waldorfschule gab mir die Möglichkeit, Dinge dann zu lernen, wenn sie für mich wichtig waren." Daniel Braden präzisiert. Er ist im Vorstand der Schule, die keinen Direktor, sondern eine Führung aus je vier Lehrern und Eltern hat. "Es ist eine besondere Qualität der Schule, keinen Druck aufzubauen und Leistungen nicht mit Noten zu erzwingen", sagt er. Stattdessen wird versucht, Stärken zu fördern und so den Grundstein zu legen, damit später der Knopf aufgehen kann – eben dann, wenn es für das Kind passt.

Vor 40 Jahren gründeten Eltern die Waldorfschule, die heute an der Baumbachstraße liegt. Die derzeit 30 Lehrer unterrichten nach den Prinzipien von Rudolf Steiner: Die Fächer werden geblockt in "Epochen" gelehrt, es wird viel Wert auf Praxis gelegt. So lernen die Schüler wahlweise etwa Schneidern, Buchbinden oder Kupfer treiben. Bis zur achten Schulstufe hat jede Klasse ihren Klassenlehrer, später sind mehrwöchige Praktika, etwa am Bauernhof oder in einem Unternehmen vorgeschrieben. Nach der zwölften Klasse endet die Schule mit einem Waldorf-Abschluss, für den unter anderem eine schriftliche Arbeit erstellt werden muss. Wer will, kann dann die Matura ablegen. Dazu organisiert die Schule einen einjährigen Lehrgang mit externen Lehrern.

Seit 40 Jahren ein Prinzip: Jede Klasse hat bis zur achten Schulstufe ihren Klassenlehrer.

Linus Pilar, dessen drei Kinder ebenfalls die Waldorfschule besuchen, schloss nach der Schule eine Gastronomie-Lehre ab, studierte an der Kepler-Uni Wirtschaft und ist heute Unternehmer. Doch wie schafft er es, nach einer Erziehung mit so wenig Druck beruflich erfolgreich zu sein? "Man lernt in der Waldorfschule Selbständigkeit. Vielleicht kann man sich deshalb besser an unterschiedliche Rahmenbedingungen anpassen."

Das Festprogramm

Drei Veranstaltungen gibt es anlässlich 40 Jahre Freie Waldorfschule Linz: Am Montag, 7. Mai, spricht Chronobiologe Maximilian Moser um 19.30 Uhr zum Thema "Endlich Zeit haben".

Am Freitag, 11. Mai, gibt es um 19 Uhr eine Gesprächsrunde zum Thema "Lernend arbeiten – arbeitend lernen" unter anderem mit Heini Staudinger, Gründer von "GEA-Waldviertler".

Am Samstag, 12. Mai, stellt sich die Schule von 10 bis 14 Uhr bei einer Jubiläumsfeier vor. Alle Veranstaltungen finden im Ursulinensaal des Ursulinenhofs statt.

Infos auf www.fwsl.at

