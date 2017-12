Eine Karte, mehr Leistung

TRAUN. Das Angebot der Trauner AktivCard wird erweitert.

Für Menschen mit schwächeren Einkommen gedacht, soll die Trauner AktivCard den Zugang zu bestimmten Angeboten möglich machen. Nun wird dieses Angebot erweitert. Konkret wurden die Einkommensgrenzen erhöht, das Ausstellungs-Intervall für Pensions-, Karenzgeld- und Rehageldbezieher von sechs auf zwölf Monaten verlängert und die Förderung der Tarifpreise auf alle Monats- und Jahreskarten des Oö. Verkehrsverbundes auf 50 Prozent erhöht. Die Trauner AktivCard erfreut sich seit ihrer Einführung großer Beliebtheit, so Bürgermeister Rudolf Scharinger und Vizebürgermeister Peter Aichmayr. Die Intention, Menschen mit weniger Geld am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, werde so erfüllt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema