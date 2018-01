Einbahn-Lösung für den Mona-Lisa-Tunnel?

LINZ. Richtungswechselbetrieb im Mona-Lisa-Tunnel soll geprüft werden – VP-Antrag im nächsten Gemeinderat.

Die Stauproblematik in Linz betrifft die Einfahrtsstraßen aus dem Norden, aber noch mehr jene aus dem Süden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Meist wird ausnahmslos vom Norden geredet, wenn es um die Belastung durch den Berufsverkehr geht. Aber auf den Stadteinfahrten im Süden von Linz ist die Stausituation unter der Woche noch deutlich angespannter. Darunter leiden die Pendler, die Wirtschaft und die Bevölkerung.

Angesichts der in den kommenden Jahren verstärkten Wohnbautätigkeit in Ebelsberg – allein auf dem ehemaligen Kasernenareal werden Tausende neue Wohnungen entstehen – ist zu erwarten, dass sich die Verkehrssituation noch mehr zuspitzen wird.

Eine Problemzone ist dabei der Mona-Lisa-Tunnel. Einröhrig gebaut, rollt der Verkehr in den Morgenstunden stadteinwärts und in den Abendstunden stadtauswärts meist, wenn überhaupt nur zäh weiter.

In der Gegenrichtung ist der Tunnel zur Zeit der Verkehrsspitzen so gut wie unbefahren. Das ist für die Linzer Volkspartei der Ausgangspunkt einer Idee, die sie nun geprüft haben möchte.

"Uns geht es um die Klärung der Frage, ob eine optimierte Nutzung der Tunnelfahrbahnen im Richtungswechselbetrieb möglich und sinnvoll wäre", sagte Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) im Gespräch mit den OÖN. Mit anderen Worten: Mit der zeitweisen Öffnung der zweiten Tunnelfahrbahn am Morgen bzw. am Abend könnte der Verkehrsfluss erhöht und das Weiterkommen für die Pendler beschleunigt werden. Dafür ist es allerdings notwendig, dass es entsprechende Ausweichrouten für jene Autolenker gibt, die in besagten Zeiten gegen den großen Verkehrsstrom unterwegs sein müssen, so Baier weiter.

Der Antrag, über den kommende Woche im Gemeinderat politisch befunden werden soll, zielt darauf ab, dass der zuständige Stadtrat Markus Hein (FP) aufbauend auf einer noch vorzunehmenden Verkehrszählung um eine Prüfung ersucht wird, wann am Tag ein sogenannter Richtungswechselbetrieb sinnvoll wäre und welche Maßnahmen wie Bodenmarkierungen oder Überkopfwegweiser dafür notwendig wären, um die Verkehrsteilnehmer deutlich darauf aufmerksam zu machen, in welcher Richtung der Verkehr rollt.

"Aus dem Linzer Süden gibt es viele Hilferufe, was die Stauproblematik anbelangt. Wir müssen daher schauen, wie man Lösungen zusammenbringt", so Baier.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema