Ein letzter Gruß an Huckey

LINZ. Es sind sechs Buchstaben, die in Übergröße die Einfahrt in den Römerbergtunnel in Linz mickrig aussehen lassen. Es ist ein letzter Gruß an Huckey, den verstorbenen HipHop-Star aus Linz.

Die Botschaft ist für die, die Huckey kannten, eindeutig und klar. Bild: privat

Am vergangenen Freitag wurde Harald „Huckey“ Renner am Urnenhain in Linz verabschiedet. Er war im 51. Lebensjahr einer Krebserkrankung erlegen. Der Texta-Frontmann und KAPU-Mitgründer war nicht nur ein großartiger Texter und Rapper, er war vor allem auch als Mensch geschätzt. So hat er als Wegbegleiter viele junge Musiker unterstützt, war stets interessiert an anderen. Das hat man auch schon fünf Tage nach seinem Tod beim Konzert der TTR Allstars im Linzer Posthof gemerkt, wo Huckey allgegenwärtig war.

Nun hat ihm auch die Linzer Graffiti-Szene ein Monument gesetzt. Die sechs riesigen Buchstaben, die seinen Name formen, und der Hinweis „RIP“ (Rest in peace) ist unübersehbar für alle, die von Urfahr nach Linz in die Stadt fahren. An die Kaimauer zum Donau-Ufer gesprayt, ist dies ein letzter Gruß an einen großen Linzer Musiker und Menschen.

