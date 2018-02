Ein Jahr nach dem Einbruch: "Langsam fühle ich mich wieder sicher"

LINZ. Schlaflose Nächte, ängstliches Aufschrecken – Eine Linzerin erzählt, wie sehr zwei Einbrüche ihr Leben verändert haben.

Lange Jahre war Maria E. alles andere als eine ängstliche, schreckhafte Person. Wie sich das geändert hat, erzählt die 47-jährige Linzerin den OÖNachrichten.

OÖNachrichten: Bei Ihnen ist gleich zweimal eingebrochen worden. Wie denn das?

Maria E.: Meine Wohnung liegt, so haben es mir die Kriminalbeamten erklärt, für Einbrecher besonders günstig. Die Terrassentür zur Küche ist schwer einsehbar, weil Sträucher und ein leichter Abhang den Blick zur Straße verdecken. Dazu liegt die Wohnung im Erdgeschoß und im Eck der Anlage. Hat also nur auf einer Seite Nachbarn. Leider alles Faktoren, die Einbrecher anziehen, sagt die Polizei.

Erzählen Sie uns von den Einbrüchen?

Das erste Mal war vor sieben Jahren, am helllichten Tag zur Mittagszeit. Eine Freundin hat mich angerufen, ob wir schnell auf einen Kaffee gehen. Schon als ich aus der Wohnung raus bin, ist mir eingefallen, dass ich den Rollbalken zur Terrassentür nicht runtergelassen habe. Aber ich dachte, das macht nichts, weil ich eh nur kurz weg bin.

Und das war ein Fehler.

Genau. Eine halbe Stunde später hat mich die Nachbarin angerufen und gefragt, warum trotz Kälte meine Terrassentür weit offen steht. Ich bin heim und hab die Bescherung gesehen. Die Terrassentür war aufgebrochen, die Wohnung durchwühlt, der von meiner Mutter geerbte Schmuck genauso weg wie die Sparbüchsen der Kinder. Aber ich habe alles zurückbekommen, weil derselbe Einbrecher zwei Wochen später bei Nachbarn das Gleiche probiert hat und geschnappt worden ist.

Wie ist es Ihnen nach diesem Einbruch gegangen?

Nicht wirklich schlecht. Es war Tag, also hell, als ich das Ganze entdeckt habe. Schlimmer war es beim zweiten Einbruch vor einem Jahr. Da war es finster, als ich in die Wohnung gekommen bin. Und da sind die Einbrecher, laut Polizei waren es zumindest zwei, über die Terrasse gekommen und haben das Schlafzimmerfenster mit einem Stemmeisen aufgebrochen. Das war wirklich schlimm. Danach habe ich wochenlang schlecht geschlafen und bin in der Nacht aufgeschreckt, weil ich ständig das Gefühl hatte, auf der Terrasse bewegt sich ein Schatten. Erst jetzt, wo das Ganze ein gutes Jahr her ist, fühle ich mich langsam wieder sicher.

Haben Sie Ihre Wohnung sicherer gemacht?

Das kann man wohl sagen. Unsere gesamte Wohnanlage ist jetzt von einem hohen Zaun umgeben. Dazu haben wir Bewegungsmelder angebracht. Sobald sich jemand dem Haus nähert, geht jetzt helles Licht an. Außerdem habe ich eine Alarmanlage und ein Zusatzschloss an der Wohnungstür montiert. (eda)

