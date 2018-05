Ein Fest für Christen und Muslime

LINZ. Katholiken, Evangelische und Muslime feierten gemeinsam in der Linzer Tuchfabrik.

Gemeinsame Fürbitten heftete man auf ein Bäumchen. Bild: Pröstler-Feichtinger

Muslimische und westliche Kultur seien unvereinbar, ist im Alltag zu hören und auch zu spüren. Dass es auch anders geht, zeigte ein Fest junger Christen und Muslime, das am vergangenen Freitag in der Tuchfabrik in der Schörgenhubstraße in Linz-Auwiesen stattfand.

"Wir sind überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen uns Katholiken, Evangelischen und Muslimen gibt", formuliert Markus Pröstler-Feichtinger von der Katholischen Jugend im OÖNachrichten-Gespräch eine zentrale Erkenntnis der Begegnung.

Die Idee, ein interreligiöses Fest zu feiern, hatte man schon länger. "Eine solche Begegnung ist nun besonders wichtig, da ja jetzt viele Vorurteile und Ängste herrschen", sagt Sarah Momani von der Muslimischen Jugend im OÖN-Gespräch.

Die erst vor 20 Jahren gegründete Pfarre Marcel Callo in Auwiesen wählte man, weil die ehemalige Fabrik ein besonderer Ort für Begegnungen ist und verschiedenen Gruppen offensteht.

Motto der multireligiösen Feier war "Vielfalt durch Schöpfung". Hauptziele waren, einander kennen zu lernen und voneinander zu lernen. Zu diesem Zweck gab es Arbeitskreise zu den Themen Vielfalt, Dialog, Deradikalisierung.

In der Präsentation der drei Religionen entdeckten die Teilnehmer nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten. "Wir haben zum Beispiel gleiche Fürbitten und den gleichen Friedensgruß. Gemeinsam ist den drei Religionen auch die Achtung vor der Schöpfung", sagt Pröstler-Feichtinger. Einig ist man, dass es wieder eine derartige Begegnung geben soll. (gsto)

