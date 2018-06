Ein Bezirk rüstet sich für die große Fahrt nach Wien

LINZ. 150 Blasmusiker aus Linz-Land spielen am Samstag beim Ball der Oberösterreicher auf

Die Stadtkapelle Leonding wird mit 65 Musikern am Samstag beim Ball der Oberösterreicher spielen. Bild: Schwarzl

"Hoamatland, Hoamatland. I han di so gern", heißt es Samstag Abend kurz nach 21 Uhr, wenn die Stadtkapelle Enns beim Oberösterreicher-Ball in Wien die Landeshymne anstimmen wird. "Das ist eine besondere Ehre für uns", sagt Christian Huber, stellvertretender Obmann der Stadtkapelle Enns. Und diese Ehre nehmen die 31 aktiven Musiker ernst: Seit Wochen wird für den Empfang, den ein sechsköpfiges Bläser-Ensemble bestreiten wird, sowie die anschließende Darbietung im Arkadenhof – dann in Vollbesetzung – geprobt.

Aufgeregt seien die Musiker aber nicht, auch wenn ihnen bewusst sei, dass das Augenmerk auf ihnen liegen wird, sagt Huber. Immerhin ist Enns auch der Ort der diesjährigen Landesausstellung und der Bezirk Linz-Land Ausrichter des Traditions-Balls. "Enns bekommt im Festsaal einen großen Schwerpunkt. So wollen wir die Verbindung mit der Landesausstellung herstellen", sagt Gerhard Reischl, Bezirkskapellmeister und Musik-Organisator des Balls.

Die Stadtkapelle Enns wird beim Empfang die Landeshymne spielen. (Foto: Privat)



Ein besonderes Erlebnis

"Es ist etwas Einzigartiges, am Ball mitwirken zu dürfen. Die Vorfreude ist groß", sagt Huber im Gespräch mit den OÖNachrichten, die den Ball präsentieren. Unter anderem wird die junge Kapelle den Ennser Dragonermarsch spielen, um den Bezug zur ältesten Stadt Österreichs herauszustreichen. Einen ähnlich traditionellen Ansatz wird auch die Stadtkapelle Leonding wählen. Mit 65 Musikern stellt sie die größte Gruppe der insgesamt150 Blasmusiker. Neben heimischen Traditionsmärschen wird die Kapelle unter Reischl auch einen Operetten-Querschnitt aus "Das weiße Rössl am Wolfgangsee" und moderne Stücke spielen.

Tradition und Moderne

Beide Kapellen freuen sich darauf, in ihrer Tracht aufzutreten. So werden die Ennser in den Farben Schwarz, Rot und Grün leicht erkennbar sein, während die Leondinger auf die "Altkürnberg" Tracht setzen. Also blauer Rock und schwarze Knickerbocker gepaart mit einer Weste in den Stadtfarben Gelb und Blau. Das gehöre einfach dazu, meint Huber. Dem stimmt auch Manfred Hageneder, der Bezirkshauptmann von Linz-Land zu: "Wir wollen die Kultur und das Brauchtum unserer Region präsentieren. Wir sind ein moderner Bezirk, pflegen aber die Tradition." Auch Hageneder, der mit seiner Familie zum Ball kommt, wird im Trachtenanzug das Tanzbein schwingen.

Echte Volksmusik mit Flügelhorn, Steirischer Harmonika und Tuba wird die Kürnbergmusi im Wiener Rathaus präsentieren.

Dass die Gäste dieses Sommerballs fast ausschließlich in Tracht erscheinen, verbindet sich gut mit der Volksmusik. "Das passt gut zusammen", sagt Basstrompeter Wolfgang Heiler. Ebenfalls ihre Stücke zum Besten geben werden unter anderem die Ansfeldner und Wilheringer Tanzlmusi, Mochma Musi und der Ennser Wiff Enzenhofer. In diesem Sinne: "Dahoam is dahoam." Auch in Wien.

Echte Volksmusik ist das Metier der Kürnbergmusi. (Foto: Privat)

